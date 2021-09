U zlínské fotbalové juniorky v této sezoně pořád platí: doma stoprocentní, venku nuloví. Mladí ševci uspěli i ve vloženém středečním zápase proti silnému Hlučínu, favorizované Severomoravany na Vršavě po bojovném a taktickém výkonu zdolali 2:0. Béčko Fastavu oba góly vstřelilo po brejkových akcích. V prvním poločase se trefil Nečas, v závěru udeřil Bobčík.

Záložník Zlína B Martin Nečas se proti Hlučínu uvedl jedním gólem. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

Trenér zlínské rezervy Luděk Marcaník si posledního triumfu hodně vážil. „Doposud jsme narazili na nejtěžšího soupeře. Hlučín má kvalitní tým, byl to fotbalový mančaft. My jsme ale hosty do nějaké velké šance nepustili. Sami jsme ale taky moc příležitostí neměli. Povedly se nám však dvě akce, jinak to byl spíše taktický boj,“ uvedl.