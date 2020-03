„Všechno je zatím nastavené tak, jakoby soutěže měly pokračovat. Tréninkový proces simuluje týden před zápasem, nejde tedy pouze o udržovací režim,“ vysvětluje na klubovém webu trenér třetiligové juniorky Jan Jelínek, který u mládeže Zlína zároveň plní roli kondičního kouče.

Fotbalisty z Baťova města nechce strhnout. Navíc moc dobře ví, že v současné době hráči moc možností, jak se individuálně připravovat, nemají.

„V tuto chvíli nám musí vystačit běžecké tréninky společně se silovými a stabilizačními cviky,“ ví dobře Jelínek.

Svěřencům doporučuje také povolené procházky do přírody, které mohou ideálně spojit s běžeckým cvičením. Dorostencům či juniorům ale kvůli zpestření denního stereotypu nebrání ani v jízdě na kole.

„Hlavní je, aby je to trochu bavilo,“ říká někdejší ligový fotbalista, který svěřence kontroluje ve skupině na sociální síti nebo díky chytrým hodinkám, které zaznamenávají výkony hráčů a data o se trenéru Jelínkovi stahují přímo do mobilu.

„V dalších kategoriích zase máme několik sport testerů, takže i odtud máme určitou zpětnou vazbu. A samozřejmě i v tomto případě mezi sebou sdílíme na facebooku řadu informací,“ prozrazuje.

Po hráčích, kteří ale nejsou profesionálové, nemůže chtít tolik jako po ligových borcích.

„Na kluky nemáme takové páky, ale touto cestou jít ani nechceme,“ tvrdí Jelínek.

„Všem říkáme, že to nedělají pro nás, ale pro sebe,“ přidává.

Vztah se svými svěřenci mám postavený na vzájemné důvěře.

„Nedělám si ale iluze, že sem tam někdo něco trochu neošidí, ovšem na druhé straně si nedovedu představit, že by kluci v době karantény jenom seděli doma a nic nedělali. To by je asi dlouho nebavilo,“ myslí si Jelínek, jenž v ligovém Fastavu nemá na starosti pouze B tým, ale tréninkový plán sestavil také pro dorostence.

Žádné věková kategorie ale zatím neví, zda a kdy se rozehrané soutěž znovu rozběhne. Známý trenér ale hráče připravuje i na možnost, že v rámci jednoho týdne sehrají několik soutěžních zápasů. Vložených kol klidně může být víc.

„Situace je hodně nečitelná. Čekáme na další zprávy a pokyny od svazu,“ říká osmatřicetiletý odborník.

Zároveň je mu však jasné, že v dané situaci nebude záležet pouze na svazových pokynech.

„Dokážu si ještě představit, že nějakým způsobem dohrajeme MSFL, ovšem u mládeže bude situace mnohem složitější,“ ví dobře.

„Mnozí kluci nebo jejich rodiče z obav před nákazou koronavirem možná odmítnou trénovat a cestovat na zápasy. I v juniorce to budeme řešit individuálně, a pokud někdo odmítne, musíme to respektovat. Ne každý do toho rizika půjde. V dalších klubech to bude jistě podobné,“ dodává.