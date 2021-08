I když slovácký celek od 51. minuty po trefě krajního beka Zedníčka prohrával, v závěru srovnal střídající Malenovský a obrat završil v prodloužení Michalec.

Zatímco Matějkův tým podtrhl nevydařený vstup do sezony, Broďané neprohráli ani ve třetím letošním soutěžním duelu a těší se na další pohárový souboj.

„Viktorku jsme dvakrát porazili, takže jsme spokojení,“ radoval se kouč ČSK Martin Onda. „Pro mě je to samozřejmě osobní, já jsem z Otrokovic, takže pro mě úplně bezvadné. Na oslavu je ale jenom jeden den, protože v sobotu hrajeme doma s Hlučínem,“ přidává.

Oba týmy po víkendovém střetnutí provedly změny v sestavě, protočily hráče. Šanci v poháru dostali víceméně méně vytížení borci.

„Pro nás je důležitější třetí liga, takže jsme si nemohli dovolit postavit hráče, kteří za sebou mají těžký zápas. Pokud by se hrálo jenom devadesát minut, tak pohárové utkání bylo pohodovější, klidnější. Sobotní duel byl daleko větší fičák, takže jsme zátěž rozložili na další kluky,“ vysvětloval Onda.

Hosté to brali podobně. „Každý z kluků, co minulý zápas nehrál, měl možnost ukázat, že do základní sestavy patří,“ uvedl asistent trenéra Otrokovic Matěj Řezáč.

Herně to v první půli haprovalo, moc šancí nebylo. Domácí zahrozili pohotovou střelou Michalce, kterého vychytal pozorný gólman Semanko, branku Mančíka sudí neuznal pro ofsajd.

Otrokovice zahrozily hlavičkou Zapalače a akrobatickým pokusem Bahounka.

Jinak se diváci v ochozech Orelského stadionu nudili. „První půle byla vyrovnaná,“ poznamenal Onda.

Klíčové chvíle přišly až po změně stran. Góly padaly jenom ze standardních situací. Nejprve udeřili hosté. Po centru Bahounka se trefil Zedníček. Pojistit vedení mohl Malý, někdejší opora Zlína ale z úhlu netrefila odkrytou branku.

Na druhé straně měl vyrovnání na kopačce Michalec, který ale po přečíslení a přihrávce Švrčka mířil ve vyložené šanci těsně vedle. Mimo tři tyče zakončoval i Malenovský.

Pětadvacetiletý středopolař, jenž rozhodl předcházející pohárový duel ve Bzenci, se prosadil až v 88. minutě.

„Ve druhé půli jsme byli jednoznačně lepší. Po prostřídání jsme změnili způsob hry, soupeře jsme přehrávali a zaslouženě jsme vyrovnali. No a v prodloužení jsme byli efektivnější,“ říká Onda.

Obrat v 98. minutě završil Michalec. Rychlonohý forvard překvapivě udeřil hlavou po rohu Gettlera.

„Nejsem sice žádný vyhlášený hlavičkář, spíše jsem se k tomu teďka nachomýtl, ale standardky na tréninku pilujeme. Tréňa mi věřil, do hlaviček jsem chodil, takže se to osvědčilo. Padlo to tam,“ uvedl hrdina středeční bitvy.

Viktorku vyřazení bolelo. „Se soupeřem jsme o víkendu prohráli, takže motivace byla velká. O to víc porážka mrzí,“ přiznal Řezáč.

Otrokovicím přitom k výhře chyběl kousek. „Od postupu jsme byli dvě minuty. Závěr jsme měli uhrát jinak, bohužel jsme to neubojovali,“ povzdechl si asistent trenéra.

Podle Řezáče to bylo podobné utkání jako v sobotu. „Do osmdesáté minuty jsme měli více ze hry. Pak jsme se nechali zatlačit. Střídání nám nějak extra nepomohla. Prodloužení už bylo vabank. Soupeř dal gól, my jsme byli ti slabší,“ trefně poznamenal.

„Uherskému Brodu gratulujeme, my se musíme dívat dopředu a chystat na další zápasy,“ dodává.

Slovácký celek si triumf nad rivalem náležitě užíval. „Klukům děkuji, jak to zvládli. Doufám, že až se zase potkáme na tréninku, tak všichni budou zdraví a zregenerovaní, abychom zvládli další mistrovské utkání,“ přeje si Onda.

V MOL Cupu by se nebál ani souboje s ligovým Zlínem. „Klidně bych se s ním utkal. Jestli chceme postoupit někam daleko, stejně musíme i takový tým vyřadit,“ ví dobře.

MOL Cup, 1. kolo -

ČSK Uherský Brod – FC Viktoria Otrokovice 2:1 po prodloužení (0:0)

Branky: 88. Malenovský, 98. Michalec - 52. Zedníček

Rozhodčí: Mrázek – Tomanec, Hanák (Kundelius)

Žluté karty: Kratochvíl, Lorenc, Mančík, Šmatelka – Vychodil, Suchý, Přikryl

Diváci: 221

Uherský Brod: Kratochvíl – Flasar, Vrága (60. Malenovský), Pavlíček, Kúdela (60. Nevařil) – Jaroněk (60. Josefík), Šmatelka (87. Košák), Švrček (76. Gettler), Mančík - Michalec (90.+19. Venený). Trenér: Onda.

Otrokovice: Semanko – Přikryl, Suchý, Markovič, Zedníček – Vašulka (63. Jasenský), Vychodil, Malý, Bahounek (78. Pančochář), Schlehr (63. Kiška) – Zapalač (78. Minář). Trenér: Matějka.