Domácí dostal do vedení kapitán Pernatskyi, který se trefil pošesté v sezoně. Kvítkovice byly od 55. minuty krok od vítězství. Mezi 82. a 93. minutou však třikrát inkasovaly. „Hráče jsem upozorňoval na silné kraje Blanska, kvalitu jeden na jednoho. Bohužel přišly individuální chyby pravého obránce, dvakrát to vyřešil špatně. Pak to dobře dávali na volného hráče, pro stopery je to pak už těžké zachytit,“ posteskl si Zapalač.