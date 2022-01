Svěřenci někdejší asistenta Martina Pulpita poprvé inkasovali už ve druhé minutě z kopačky velezkušeného Tomáše Oklešťka, Ačkoliv o osm minut později dokázali srovnat, tak v rozmezí 29. až 43. minuty ještě třikrát sledovali radost Jihomoravanů. Po poločase museli dohánět manko 1:4. „Zbytečně jsme obdrželi tři branky, naší nedůsledností jsme situace neřešili dobře. Znojmo jsme pouštěli do brejkových situací,“ zlobil se Žižka.

Nebyly to však jediné nedostatky, které po úvodních pětačtyřiceti minutách svým svěřencům vytýkal. „Chyběla mi koncentrovanost, nějaký zápal. Byli jsme pomalí, přibdržděni, nerozkoukání. Bylo toho více, pak se to nabaluje,“ ví dobře lodivod otrokovické lavičky.

Druhá půle už v jeho očích vypadala mnohem lépe – hosté nejprve zápas zkorigovali v 57. minutě duelu, jen pár vteřin před posledním hvizdem snížili na rozdíl jediné branky. Více toho však už nestihli. „Druhý poločas měl nějaké parametry. Zápas jsme mohli dotáhnout do vyrovnání i vítězství. Znojmo si totiž žádnou vyloženou šanci nevypracovalo. Výsledek je vzhledem k prvnímu poločasu asi spravedlivý,“ uznal sportovně Jan Žižka.

Mladý kouč převzal aktuálně poslední mužstvo MSFL teprve nedávno, fotbalisté Viktorie tak pod ním už zažili několik tréninkových dávek. „Zatím bych nějak nerad chválili, s přístupem a morálkou mančaftu jsem ovšem spokojený. Hlavně jde o to, aby kluci pochopili, co po nich vyžadujeme.“

Na startu zimní přípravy se objevil také „odepsaný“ Václav Ondřejka. Zkušený fotbalista do Otrokovic nakoukl už v létě, pod Romanem Matějkou však moc šancí nedostal. „Nejsem typ trenéra, který by hráče automaticky odpálil. Venca je kvalitní fotbalista. Když potrénuje a nabere fyzickou kondici, tak je to hráč, se kterým můžeme počítat,“ věří Jan Žižka.