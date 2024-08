Pane trenére, už v pátek vám začíná nová sezona MSFL. Jaká byla letní příprava?

Hodnotím ji kladně, splnila, co měla, protočilo se přes 20 hráčů. Šlo nám hlavně o to poznat hráče a nastavit pravidla v týmu, jak se chceme prezentovat. Skončili jsme s bilancí dvou výher, jedné remízy a prohry. K tomu jsme zvítězili v předkole MOL Cupu. Samozřejmě až mistráky ukážou, jak jsme na tom.

Budete znovu silní?

Rozhodně máme kvalitu. V kádru je 15 až 16 vyrovnaných hráčů, což jsem snad ještě nezažil. I pro mě je to novinka. Budou hrát kluci s nejlepší aktuální formou, jak kdo bude pracovat na tréninku. Nikdo nemá nic jistého. Doufám, že se nám budou vyhýbat zranění, to je alfa a omega.

V minulé sezoně jste obsadili druhé místo. Máte i nyní podobné ambice?

Znovu se chceme prezentovat náročný stylem a atraktivním fotbalem. Rádi bychom hráli nahoře, v první polovině tabulky. A optimálně se drželi tak vysoko, jako v uplynulé sezoně. (úsměv) Každopádně nechci házet nějaká čísla, přehnané cíle, už se mi to vymstilo. Uvidíme, na co to bude stačit. Čeká nás vyrovnaná soutěž.

Koho považujete za největší konkurenty v nadcházejícím ročníku třetí nejvyšší soutěže?

Klasika, jako vždy, tedy Třinec, Hlučín, Uničov. Uvidíme co Znojmo, nevím, jak to bude mít. Kvalitní bude i Brno B. Nedokážu tolik odhadnout sílu Karviné, ale taky by měla být vysoko. Snad tam budeme i my. (úsměv)

U mužstva nakonec zůstává kapitán Martin Krakovčík. Přiblížíte, proč z jeho odchodu sešlo?

Martin nejprve šel na zkoušku do Prostějova, kde si vybrali jiné hráče. V Líšni to pak nedopadlo, bylo na bázi hráče s klubem. Už jsem s ním nepočítal. Samozřejmě jsem však rád, že zůstává, je to kvalitní hráč.

Bude i v nové sezoně kapitánem?

Ano, mělo by to tak být.

Během léta přišlo hodně nových tváří. Včetně kanonýra Jakuba Rolince, který se v přípravě trefil dvakrát.

S Kubou jsem spokojený, má potenciál dávat góly. Svoji kvalitu stoprocentně ukáže. Pouze mě mrzí, že nebude na první kolo, dlouhodobě má naplánovanou dovolenou. Jestli bude hrát společně se Martinem Zbrankem? Variant je hodně, i v minulosti jsem hrál podle soupeř. Určitě se tomu nebráním.

Proti Vsetínu nedohrál Stanley, navíc chyběl bývalý kapitán Pernatskyi.

Stanley měl problém s kotníkem. Vypadá to, že v pátek by měl být připravený. Perňa prodělal virózu, bude k dispozici. Všichni hráči jsou nachystaní. Snad do sezony vstoupíme dobře, začátek je vždy důležitý. Béčko Zlína určitě nepřijede odevzdané, očekávám, že dorazí i posily z áčka. Věřím, že vybereme správnou taktiku a zvítězíme! (úsměv)