„Podali jsme lepší výkon než proti Třinci, i když výsledek je stejný. Proti Slovácku jsme byli daleko víc kompaktní, měli jsme vyváženou defenzivu s ofenzivou. Kluci, kteří propadli proti Třinci, dneska odehráli dobrý zápas. Z tohoto pohledu vidím zlepšení,“ uvedl kvítkovický trenér Petr Zapalač.

Přípravný fotbal -

1. FC SLOVÁCKO B – SK KVÍTKOVICE 2:2 (1:1)

Branky: 1. Koryčan, 75. Šlechta – 22. Jakubowicz, 68. Kiška. Rozhodčí: Tomanec – Svoboda, Vlk. Diváci: 30.

Osmý tým MSFL prochází v zimní pauze rozsáhlou obměnou. Posledními posilami jsou obránce Martin Krakovčík a záložník Robert Russmann. Oba hráči jsou odchovanci Baníku Ostrava a společně přišli do Otrokovic ze Znojma.

V Kvítkovicích by měl na jaře působil i mladý stoper Zlína Adam Buchta. „S klubem jsme předběžně domluvení, měl by u nás hostovat,“ předpokládá Zapalač.

Proti Slovácku B zkoušel i dva zahraniční hráče. O smlouvu bojuje nejen srbský stoper Ilič, ale i africký záložník Baka.

„Ještě zvažujeme příchod středního záložníka z druhé ligy. V dalším týdnu ale chceme kádr uzavřít,“ říká Zapalač.

Hostům naopak v neděli scházel nemocný kapitán Pernatskyi, krajní beci Chovan s Geržou se naopak uzdravili.

Trenér Slovácka B Pavel Němčický v nedělním zápase proti krajskému rivalovi protočil dvacet hráčů. Sněhový dres navlékl i Rus Levin, který se stále připravuje s třetiligovým týmem.

Chyběl jenom zranění útočník Kratochvíla. „Měl podezření na zlomeninu prstu, což se naštěstí nepotvrdilo, ale nechali jsme o víkendu vydechnout,“ vysvětlil známý kouč.

Broďané podlehli i Púchovu. Trenér Pazdera končí zkoušení, kádr začne zužovat

Víkendové střetnutí hodnotí pozitivně. „Pro nás to byl dobrý zápas a zajímavá konfrontace. Narazili jsme na kvalitního soupeře s rychlým přechodem do útoku. První půlka měla z naší strany větší kvalitu. Hráli jsme rychleji, s větší agresivitou. Po přestávce už to od nás nemělo takové tempo. Hráli jsme hodně staticky. Výsledek asi odpovídá,“ prohlásil Němčický.

Jeho tým šel po trefě Koryčana bleskově do vedení. Domácí útočník měl v prvním poločase na kopačce další dvě branky, ale vedení uherskohradišťského celku nenavýšil. Hosté se po inkasovaném gólu otřepali a výsledek po rohovém kopu srovnali. Prosadil se Jakubowicz.

Obrat po změně stran završil Kiška, který doklepl míč zblízka do sítě po stříleném a tečovaném centru Guzika.

Slovácko pak zahrozilo po rohu, ale stoper Merdovič zakončoval vedle.

Vyrovnání přinesla až branka Šlechty, který mohl v závěru překlopit výhru na domácí stranu, ale v zakončení mu scházel krok.

Fotbalisté Slovácka B v nadcházejícím týdnu sehrají dva přípravné duely na Slovensku proti druholigovým týmům. Ve středu se představí v Pohronie, v sobotu vyzvou Povážskou Bystrici. Kvítkovice se utkají s Púchovem.