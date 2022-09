Blížil se konec pátečního 7. kola MSFL, oba mančafty se hnaly za třemi body. Jeden z posledních útoků podniklo také domácí Znojmo. Jak Bala ze svého pohledu popisuje, Jihomoravané se při přechodu do útoku měli dopustit nedovoleného zákroku. „Vybavuji si to úplně přesně, vše jsem viděl zezadu. Těsně před posledním hvizdem za naši obranu letěl dlouhý balon, přičemž domácí hráč s číslem 20 (Lukáš Lukčo – pozn. red.) podkopl našeho Denisu Dziubu. Ještě jsme z toho pak mohli dostat gól,“ obával se o ztrátu bodů.

Arbitr zápasu situaci přehlédl, neměl však jednoduché ji zaregistrovat. „Rozumím tomu, že hlavní rozhodčí to neviděl, měl tam však dva pomezní, kteří ho na to mohli upozornit,“ doufal Roman Bala ve výpomoc asistentů.

Nic takového však nepřišlo, znojemští tak měli možnost pokračovat v neúspěšné ofenzivní akci. Kvítkovický obránce po konci zápasu alespoň chtěl znát názor rozhodčích na inkriminovaný moment. „Vyústilo to pak v to, že jsem šel za rozhodčím a řekl mu, že to není v pořádku. Dle jeho slov zákrok neviděl. Pomezní se k situaci nevyjádřil,“ mrzelo letní posilu otrokovického klubu.

„Pouze jsem se zastával svého spoluhráče. Chtěl jsem, aby domácí borec dostal alespoň žlutou – fauloval zezadu, ani neměl v úmyslu hrát balon. Pak se to už začalo žduchat,“ popsal rychlý sled událostí.

Strkanice mezi oběma tábory, do které byl zapojený i Roman Bala, neutichala. Na pomoc přišli manažeři klubů, na trávníku se objevili činovníci obou laviček. Včetně domácího asistenta trenéra. Ten dle zápisu o utkání „násilně uchopil hráče soupeře zezadu za krk a následné povalil na zem vysokou intenzitou.“

V zápise je i několik dní po zápase uvedený hlavní trenér domácích. Jak však redakce Deníku už dříve informovala, dle několika na sobě nezávisle ověřených zdrojů se jednalo právě o jeho asistenta. Potvrdilo to pak i samotné video. „Samotný incident s červenou kartou jsem viděl. Je to neakceptovatelné,“ zlobí se Bala.

„Čekal jsem, že obě lavičky to spíše budou uklidňovat. Vběhl však na hřiště a našeho hráče chytl zezadu a shodil ho na zem. Kdyby to bylo mezi hráčem a hráčem, tak se to ještě teoreticky dá pochopit, ale takto nikoliv. Vždyť tomu našemu klukovi je 19 let, nedávno vyšel z dorostu!“

Kvítkovice na půdě Znojma po prvním poločase vedly 1:0, k tomu zahodily několik slibných příležitostí. „Kdybychom první poločas vyhráli 3:0, tak něco podobného by se vůbec nic nestalo,“ je přesvědčený 25letý borec. „Znojmo ve druhém poločase změnilo taktiku, nenechalo nás pořádně rozehrát. Více to nakopávalo. Pak vyrovnalo. Už to bylo těžké,“ ohlíží se za průběhem remízového zápasu.

Roman Bala do Kvítkovic přišel v létě. Angažmá u osmého týmu třetí nejvyšší soutěže si zatím užívá. „Pouze nás mrzí dvě venkovní remízy ve Frýdlantu a právě Znojmě. Ve Frýdlantu jsme během dvou minut přišli o dvoubrankové vedení, ve Znojmě nevyužili příležitosti. Mohli jsme mít o čtyři body více,“ uvědomuje si obránce, jehož mužstvo tak po uplynulém víkendu klidně mohlo pobývat na čtvrté pozici.