„Hráli jsme velmi dobře, přesně, co jsme potřebovali. Hned na začátku jsme vstřelili rychlý gól. Ve druhém poločase přišel druhý. Poté jsme utkání pouze dohrávali,“ poskytl svůj náhled k pátečnímu úspěšnému zápasu.

Kvítkovice po brance v 73. minutě vedly 3:0. Domácí fanoušci se už těšili, na jakém skóre se tento zápas zastaví. Kolik branek ještě jejich oblíbení plejeři nastřílí.

Opak byl ale pravdou. Otrokovický celek by posledních 15 minut zápasu nejradši vymazal z paměti. „Hlavní je výhra, škoda ale gólu, který jsme inkasovali,“ mrzelo Chovana neudržení čistého konta, které bylo prolomeno v 85. minutě zápasu.

„V závěru zápasu jsme hlavně chtěli držet míč, aby soupeř nechodil do rychlých brejků. To se nepodařilo. Hráli jsme lajdácky, ztratili jsme koncentraci,“ přiznal mladý fotbalista, který v letošní sezoně MSFL nastřílel sedm branek.

S poslední části utkání rozhodně nebyl spokojený hlavní kouč týmu David Rojka. Ten po zápase v kabině zdůraznil, že je potřeba se koncentrovat celých 90 minut. „Do kabiny se jít nebojím, s kluky si po zápase zakřičíme, výhru oslavíme. Spíše se obávám zítřka,“ pousmál se slovenský záložník za pátečního šera.

Hlavním hrdinou zápasu byl právě Patrik Chovan – vstřelil první a druhý gól domácích, před třetím z rohu našel krajana Rapavého. Pro hráče Kvítkovic to z posledních třech zápasů byla třetí a posléze čtvrtá úspěšná trefa. „Začalo to prvním gólem, v dalším zápase jsem vstřelil další. Nejtěžší to bylo potvrdit. Jsem rád, že mi to tam padá,“ culí se někdejší fotbalista druhé nejvyšší slovenské soutěže.

Kouč Kvítkovic Rojka o důležité výhře i dalším výpadku: Byly to trochu nervy

Už takto si před minulým víkendem zapsal parádní statistický počin. Mohlo být ale ještě lépe, Chovan nebyl daleko hattricku. Na 4:1 se mu ale zvýšit nepodařilo. „Dobře jsem si přebral míč, byl jsem téměř sám před brankářem. Objevil se blízko mě, tak jsem to silou chtěl dát na zadní tyč. Gólman to však čekal, pěkně to vyrazil. Hodně mě mrzí, že jsem nedal hattrick,“ trápilo 23letého borce krátce po utkání.

Když byl dotázán, co stojí za takto skvělými výkony, nejprve nedokázal najít odpověď. Pak se ale zamyslel a pronesl: „Na oběd si dávám rizoto, říkám tomu gólové rizoto,“ rozesměje se. „Možná je to skutečně tím!“

Patrik Chovan v Kvítkovicích působí od března minulého roku. Bývalý mládežník Senice si mimo jiné vyzkoušel angažmá v Michalovcích. „Před rokem v zimě mi zavolal pan Býma, zda bych nechtěl přijít, že je v klubu mladý trenér. Nabídka se mi líbila, po předchozím angažmá ve druhé slovenské lize jsem chtěl zkusit něco nového. Kamarád ze Slovenska mi navíc říkal, že je tady dobrá úroveň.“

Úroveň třetí ligy v poslední době zvyšuje právě mladý slovenský záložník. Kvítkovice na něj bude spoléhat i ve zbytku sezony.