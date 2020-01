Slováckému celku ale pomáhal i jinak. Díky svým výkonům si řekl o pozornost v rodném městě. Do přípravy ale nešel s juniorkou Fastavu, jak by leckdo očekával, trénovat rovnou začal s ligovým mančaftem.

„Překvapení to pro mě bylo, protože už jsem s návratem do Zlína moc nepočítal,“ přiznává třiadvacetiletý fotbalista.

Na Letnou se vrátil po dvou a půl letech. Předtím bylv kádru Fastavu ještě za působení trenéra Páníka. Po hostování v Otrokovicích a působení v Uherském Brodě dostává v mateřském oddíle další šanci.

„Jako první mě kontaktoval trenér béčka Honza Jelínek s tím, jestli bych byl nechtěl následující půlrok odehrát v juniorce Zlína. Až poté se do toho vložili pánové Kalivoda a Grygera, a tak jsem se po prvním tréninku s juniorkou stěhoval do kabiny prvního týmu,“ říká Chwaszcz.

Borci z FORTUNA:LIGY ho bez problémů přijali. Vždyť spoustu hráčů znal ještě z předchozího působení. A s ostatními se rychle skamarádil.

„Ve Zlíně byla vždycky fajn kabina, takže s tímhle žádný problém nebyl,“ líčí.

Horší to bylo s adaptací do ligového režimu. Tréninkového dávky byly daleko větší než u poloprofesionálního celku.

„Zimní přípravy jsou všude velmi náročné a nepříjemné, což mi potvrdí každý hráč. Nicméně ten rozdíl je značný,“ přiznává.

Zvykat si ve Zlíně musel na jinou zátěž i vyšší objemy.

„Po všech stránkách je to mnohem náročnější. Každopádně se musí brát v potaz to, že kluci v Brodě mají mimo fotbal ještě svoje stálé zaměstnání, takže trenér po nich nemůže chtít to, co po profesionálech,“ ví Chwaszcz.

Zimní dril si zpestřil přípravným utkáním na Slovensku. Proti Trnavě odehrál celý druhý poločas.

„Rozdíl to určitě byl. Spartak je fotbalově někde jinde než všechny týmy v MSFL, i když teď v přípravě je to trošku jiné. Pro mě osobně už to tak velký skok nebyl, protože jsem ve Zlíně nějaké zápasy odehrál, takže jsem na to byl připravený,“ tvrdí.

O víkendu na Vršavě proti Seredi už ale nehrál. Důvodem byl výron, který si poctivý forvard přivodil minulou středu na tréninku.

„Při herním cvičení jsem špatně došlápl a zvrtl si nohu. Je to pro mě nepříjemná komplikace, ale těžkou hlavu si z toho nedělám,“ říká.

Nyní tak Chwaszcz běhá po doktorech a kurýruje se. Zda s týmem v neděli odletí na soustředění do Turecka, momentálně netuší.

„Na tohle vám nedokážu zrovna teď odpovědět. V týdnu ale budu mít sezení s panem Grygerou, kdy se o tom pobavíme a rozhodneme se, co a jak bude dál,“ uvedl.

Sám hráč neví, jaké záměry s ním vedení Fastavu má.

„Proto je složité na tohle odpovědět,“ vysvětluje s tím, že by dál byl moc rád součástí ligového týmu a v Baťově městě pokračoval v přípravě.

„Pokud se tak ale nestane, nic s tím nenadělám a budu muset makat ještě víc než doposud,“ ví dobře.

Nyní věnuje veškerý čas uzdravení, po návratu chce dál bojovat o ligovou šanci. Nad ničím jiným teď nepřemýšlí. „Když to nevyjde, potom budu řešit co a jak dál,“ říká.

Možnosti má dvě. Buď zůstane ve Zlíně, kde bude v MSFL vypomáhat béčku, nebo se vrátí do Uherského Brodu, v jehož dresu se mu na podzim tolik dařilo.

„Měl jsem nabídky z MSFL, také z druhé ligy a ze slovenských soutěží, ale momentálně z rodinných důvodů jsem se rozhodl že sezonu odehraji ve Zlíně případně v jeho okolí,“ líčí.

„Jiná možnost nepřipadá v úvahu,“ přidává rázně.

Svoji současnou situaci řeší také s kamarádem, bývalým spoluhráčem Romanem Mackem.

„Voláme si každý den a probíráme všechno možné. Momentálně jsme oba zranění, takže se podporujeme a navzájem se hecujeme. Já jenom doufám, že i on brzo vyběhne na trávníky,“ zakončuje povídání Chwaszcz.