„Před zápasem bychom asi bod ze hřiště soupeře brali, ale bezprostředně po utkání jsem zklamaný. Duel jsme měli rozehraný na vítězství a při troše taktické vyspělosti by se nemohlo stát to, co se stalo v poslední minutě nastavení,“ mrzelo zlínského trenéra Víta Vrtělku.