Středeční duel ovlivnilo zbytečné vyloučení stopera Martina Ngimbiho v 53. minutě, který ve skluzu zasáhl protihráče a po druhé žluté kartě musel předčasně ze hřiště.

„Byl to klíčový okamžik zápasu a velká individuální chyba, která nás poslala do kolen. Všechno jsme museli překopat a soupeř se tak dostal na koně,“ prohlásil domácí trenér Jan Jelínek. „Přitom do té doby jsme hráli velice dobře,“ přidal smutně.

Zlínští mladíci se proti Vyškovu museli obejít bez hráčů FORTUNA:LIGY, což se projevilo hlavně v úvodu střetnutí. Hosté vstoupili do utkání lépe a hned v 6. minutě šli po trefě Nieslanika do rychlého vedení. „Začátek se nám vůbec nepovedl. První čtvrthodinu jsme hráli špatně,“ přiznává Jelínek.

Ševci se ale po obdržené brance zvedli. Postupně hru vyrovnali a ještě do přestávky skóre otočili.

Nejprve se po pohledné kombinační akci prosadil ve skluzu Slaměna, následně hlavou završil bleskový obrat Hrdlička. „Zbytek první půle byl z naší strany dobrý. Začali jsme běhat, soupeře napadat. Slušně jsme kombinovali a hrozili z brejků,“ říká Jelínek.

Pak ale přišlo zmiňované Ngimbiho vyloučení, které Fastavu zhatilo plány na druhý poločas.

Domácí ještě chvíli favorita zlobili, ve zbytku utkání se však soustředili především na defenzivu.

Jedinou šanci Zlína ve druhém poločase měl Chwaszcz. Domácí forvard ale po dlouhém nákopu napálil jenom připraveného brankáře Sovu.

Vyškov se s s přibývajícími minutami čím dál více tlačil do zakončení a vytvářel si šance. Brankář Šiška spoluhráče několikrát podržel, v 88. minutě ale podruhé inkasoval. Míč po Vintrově úniku dotlačil do sítě střídající Simr.

Jihomoravané mohli v napínavém finiši strhnout vítězství na svoji stranu, ševci další složité chvíle zvládli. „Remízu nakonec bereme, protože v deseti jsme už jenom bránili a čekali na to, jestli soupeř vyrovná, anebo to udržíme,“ prohlásil Jelínek, kterého štvala pouze hrubá taktická chyba krajního beka Zahradníka. „Je to dáno i nezkušeností. Mladí kluci udělají chybu, kterou prostě zkušený soupeř okamžitě potrestá. To nás trápí od začátku sezony,“ dodává.

Béčko Fastavu už v sobotu dopoledne čeká derby v Otrokovicích, kde vyzve domácí Viktorii.

MSFL, vložené 16. kolo

FC Fastav Zlín B – MFK Vyškov 2:2 (2:1)

Branky: 36. Slaměna, 40. Hrdlička – 6. Nieslanik, 88. Simr.

Rozhodčí: Tomanec – Křepský, Drozdy (Šalata)

Žluté karty: Ngimbi, V. Mlýnek – Pernatskyi, Klesa

Červená karta: 53. Ngimbi (Zlín B)

Diváci: 115

Zlín B: Šiška – Zahradník, Němeček (76. Pafka), Ngimbi, Slovák – V. Mlýnek (58. Uhřík), Venený, Slaměna (90.+3. Staněk), Hrdlička (84. Hrdlička) – M- Mlýnek (88. Maršálek), Chwaszcz. Trenér: Jelínek.

Vyškov: Sova – Sedlo, Hanuš, Jaroš (70. Dittmer), Pernatskyi – Klesa, Jambor, Langer, Moučka (46. Simr), O. Vintr – Nieslanik (78. Seyi). Trenér: Trousil.