Co jste o Otrokovicích zjistil?

Kádr rozhodně není špatný, figurují v něm kvalitní fotbalisté. Po podzimu jsme poslední, i kvůli tomu jsme začali už čtvrtého ledna, aby kluci byli dobře připraveni a měli natrénováno.

Neodrazovalo vás poslední místo od angažmá?

Každý by si asi řekl, že mužstvo je poslední, ztrácí šest bodů na předposlední Jihlavu. Osobně to ale beru jinak, jako výzvu. Přeci jen je to nabídka ze třetí ligy, nebylo o čem přemýšlet. Nedívám se na to, kolik ztrácí, začínáme od nuly. Je potřeba, aby se soutěž udržela.

Fotbalové Otrokovice představily nového trenéra. Budou mít také hrajícího kouče

Viděl jste podzimní zápasy Viktorie?

Když přišla nabídka, tak jsem si podzimní utkání zpětně pouštěl. Mužstvo jsem díky tomu měl příležitost vidět ve více zápasech. Chybami bohužel přicházelo o body. Nebo vedlo a nakonec smolně prohrálo. S týmem zajisté půjde pracovat. Věřím, že po vhodném doplnění bude záchrana reálná.

Proč k chybám dle vás docházelo?

Chyby pramenily z nezkušenosti či lehkovážnosti. Scházela mi tam koncentrace na jednotlivé situace. Proti takovému Frýdku bylo mužstvo celý zápas lepší, kvůli neproměněným šancím nakonec prohrálo 0:2. Horší efektivita je právě jedním z problémů, stejně jako disciplína – hodně žlutých a červených karet. Pak se to už jen nabalovalo. Nechci se však už dívat, co bylo, ale jen směřovat své cíle dopředu.

Už máte vyhlédnuté posily?

Vše konzultujeme s vedením. Máme někoho osloveného, konkrétně však jmenovat nechci, aby nedošlo k nějakému šumu. Pracujeme s variantou vhodného doplnění. Zaměřujeme se na křídelní a hrotové hráče, a to z výše uvedeného důvodu proměňování šanci. Aby se nám dařila přechodová fáze, dostávali se do šancí a ideálně hráli útočný fotbal.

Otrokovice přichází o kapitána. Autor 22 branek míří na hostování

Tak byste se chtěli prezentovat?

Každý by rád předváděl super fotbal, aby mu diváci tleskali ve stoje. Upřímně ale nutně potřebujeme sbírat body, od toho se taky bude odvíjet styl hry. Klukům budeme vštěpovat takový styl, aby byli úspěšní. Je to fotbalová válka. A my se potřebujeme zachránit.

Hrajícím asistentem trenéra bude Petr Zapalač. Jak vidíte jeho roli?

Peťa je zkušený fotbalista, prošel si první ligou, hodně toho odehrál ve druhé. Klukům má co předat. Věřím, že to může být výhoda, neplechu to dělat nebude. Dávám mu příležitost, aby si vzal slovo na zpětnou vazbu. Navíc jsem si přivedl vedoucího mužstva Tomáše Žáčíka, který bude vykonávat i roli asistenta.