Zatímco domácí byli v efektivitě marní, hosté trestali, ve 32. minutě se prosadil Hajnoš. Ze strany Vratimova to však bylo vše, ve druhém poločase řádily Otrokovice. Tři minuty po změně stran vyrovnal Kiška, během dalších osmi minut se prosadili Vintr a Suchý. Slepené góly v poslední čtvrt hodině hry přidali Blahuta a Zedníček.

„Chtěli jsme zůstat u stejné hry, kombinačně to rozehrávat odzadu. Neměli jsme v úmyslu bláznit a nakopávat to. Pouze jsme více začali napadat, to byla jediná pořádná změna. Pomohl nám kontaktní gól, kterým jsme se nakopli. Vedení 3:1 pak mužstvu zvedlo sebevědomí, soupeři naopak ubralo. Hru jsme si pak už užívali," těšilo Zapalače.

Otrokovice teprve potřetí v sezoně vstřelily více než tři branky, premiérově udeřily pětkrát. „Kluci si zastříleli, prosadili se ofenzivní hráči. Díky tomu mají sebevědomí nahoře," pochvaluje si Petr Zapalač.

Viktorie v sobotu (10.15 hodin) zajíždí na půdu poslední Jihlavy "B". „Výhru s Vratimovem už musíme hodit za hlavu a naopak pomýšlet na úspěch v Jihlavě," uzavírá Zapalač, který svým svěřencům opět dopřál dvoudenní volno.

MSFL, 28. kolo

FC Viktoria Otrokovice – FC Vratimov 5:1 (0:1)

Branky: 48. Kiška, 53. Vintr, 56. Suchý, 76. Blahuta, 78. Zedníček – 30. Hajnoš. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Vejtasa – Řezníček, Gasnárek

FC Viktoria Otrokovice: Semanko – Putyera (73. Zedníček), Vintr (82. Simr), Vychodil (82. Jakubowicz), Kiška (88. Fiala), Pernackyj, Hrecajčuk, Přikryl, Dekleva (C), Blahuta, Suchý.

FC Vratimov: Sýkora – Elbel, Dziuba, Nemšovský (70. Zbavitel), Igbinoba, Hajnoš (70. Smilowski), Teplý (70. Chlopek), Skwarczek (C), Hladík, Wojatschke (56. Kundrátek), Klejnot (56. Hammer).