FOTOGALERIE/ Těžký debut na lavičce Kvítkovic zažil nový hlavní kouč David Rojka. Nedávný trenér Přerova už v první minutě dohrávky 18. kola proti Uničovu musel skousnout trefu hostů. Jeho svěřenci nakonec padli 1:3, o jedinou trefu domácích se ve druhé půli z pokutového kopu postaral kapitán Oleksandr Pernatskyi.

Fotbalisté Kvítkovic (modro-bílé dresy) nezvládli premiéru pod novým hlavním trenérem David Rojkou. V úterý vpodvečer padli s favorizovaným Uničovem 1:3. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

„Hra byla opticky vyrovnaná, neřekl bych, že by Uničov byl jasně lepší. Defacto měl čtyři šance, ze kterých dal tři góly. Vyhrál zkušeností. Hrál na půl plynu, stejně mu to stačilo," posteskl si Rojka.

„Utkání hodně ovlivnila první branka, kterou jsme dostali, přibrzdila nás. Někdy od 25. minuty jsme byli na míči, malinko lepším týmem. Uničov byl ve druhém poločase dvakrát u nás ve vápně, dvakrát z toho dal gól. My se na branku naopak hodně nadřeme," mrzí bývalého útočníka.

Úvodní zápas v novém klubu tak má za sebou. Před sebou vidí hodně práce.

„Jsem malinko zklamaný, je na čem pracovat. Nechápu, že tři čtyři hráči mají křeče, nerozumím tomu. Sami se mi hlásili o střídání. Budeme muset na tom zapracovat. Je před námi hodně zápasů, zbraně neskládáme. Jsem tu od toho, abychom to zachránili," ví dobře Rojka, který v polovině druhého poločasu obdržel žlutou kartu.

„Na lavičce jsem emotivní. Dávám do toho všechno, to samé chci po hráčích. Když ale nevydrží hrát celý zápas, tak je to složitý. Nejsem zvyklý na to, aby se mi hlásili o střídání," nechápe lodivod Kvítkovic David Rojka.

Už v sobotu čeká jeho svěřence zápas na půdě posledních Vítkovic.

„Musíme tam vyhrát, je to pro nás klíčový zápas. Malinko se zvedly, něco uhrály s mančafty z popředí tabulky," uzavírá 41letý kouč.