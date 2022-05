„Kluky nabádáme, že ve vápně nesmí jít do skluzů. Přesně to se ale stalo. Penalta jde jednoznačně za daným hráčem,“ nebral si servítky hlavní kouč Viktorie Petr Zapalač.

Hosté po brance domácích nezpanikařili a tlačili se do útoku. „Vrchovina se naopak zatáhla, bušili jsme do ní. Ve druhém poločase jsme měli ještě větší tlak, bohužel jsme však nevyužili své šance, nastřelili i tyčky. Někdy takový zápas prostě máte, teď to připadlo na nás,“ mrzelo Zapalače.

I vzhledem k situaci ve druhé nejvyšší soutěži to vypadá, že z MSFL spadnou "pouze" tři mužstva. Kromě předčasného konce Dolního Benešova si tak místenky do divize rozdělí ještě dva týmy.

Momentálně by to připadalo na téměř jistou sestupující Jihlavu „B“ a právě Otrokovice. Na patnáctou Vrchovinu ztrácí pouhý bod. „Věděli jsme, že kdybychom utkání vyhráli, tak jsme skoro zachránění, měli bychom i lepší vzájemný zápas a vše by bylo na nás,“ uvědomoval si jasnou matematiku někdejší hráč Opavy nebo Viktorie Žižkov.

„Bohužel to ale nevyšlo. Hráči byli po utkání dost zlomeni. Hned jsem jim říkal, že dostanou dva dny volna, aby si vyčistili hlavu. V dalších zápasech máme Vratimov a Jihlavu „B“. Když tato utkání zvládneme, mohlo by to už vyjít,“ přemítá Petr Zapalač.

MSFL, 27. kolo

SFK Vrchovina – FC Viktoria Otrokovice 1:0 (1:0)

Branky: 5. Michal (pen.)

SFK Vrchovina: Šmída – Vícha, Černý, Michal (C), Svoboda (89. Hekerle), Batelka, Šteffl (87. Trojánek), Duba, Matulka (86. Partl), Duda, Novotný

FC Viktoria Otrokovice: Konečný – Putyera, Vintr, Vychodil (62. Přikryl), Chovan (76. Fiala), Kiška, Prokaj, Pernatskyi, Dekleva (C), Zedníček (62. Simr), Suchý