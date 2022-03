„Do první branky to bylo dobrý, mrzí mě, že nás tato situace položila. Bohužel nám to propadl centr na zadní tyč. Do té doby jsme Sigmě byli vyrovnaným soupeřem. Tento neveselý výsledek nám kazí dojem z celého utkání. Dostat pět branek za třicet minut je doopravdy hodně," posteskl si po konci zápasu hlavní kouč Otrokovic Jan Žižka.