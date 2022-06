Otrokovice po inkasované brance ve 21. minutě v závěru prvního poločasu srovnaly, zkraje druhé půle ale podruhé inkasovaly z kopačky Oklešťka. V 62. a 63. minutě obdržely další dvě branky. „Naše hra do 60. minuty snesla dobré parametry. Po dvou rychlých gólech jsme však odpadli, po středečním zápase na Baníku už skoro nikdo nemohl fyzicky. Byly tam velké mezery, nestíhali jsme dostupovat. Vážím si toho, že to kluci nevzdali a snížili na 3:4. Ukázali charakter," těší Zapalače velká vůle jeho svěřenců.

OBRAZEM: To by dala i má babička! Tečovice doplatily na zahozené šance

Jeho svěřenci ve středu absolvovali remízový zápas na Baníku Ostrava "B" 2:2. Přeložení zápasu doprostřed týdne ovšem nelituje. „Rozhodli jsme se tak kvůli delší dovolené. Věděli jsme, do čeho jdeme, že utkání v podstatě obětujeme. Bohužel se nám nakonec nepovedlo. Neřešíme tak, že to byla chyba. Kdybychom nebyli zachránění, možná mluvíme jinak."

Otrokovice do Znojma přijely se čtyřmi náhradníky do pole. Jedním z nich byl přitom samotný Petr Zapalač, jehož start byl ve hře. „Pořád se ještě udržuji, nebyl jsem ale rozcvičený, nechtěl jsem riskovat zranění. Kluci říkali, že to zvládnou dohrát. Kdyby se ale někdo zranil a "hořelo" a museli bychom hrát v deseti, tak bych stoprocentně nastoupil, tým bych v tom určitě nenechal," zdůrazňuje 35letý kouč.

Viktorie poslední zápas letošní sezony odehraje v pátek od 17.00 hodin na domácím hřišti, přivítá páté Rosice.

MSFL, 31. kolo

Znojmo - Otrokovice 4:3 (1:1)

Branky: 21. Okleštěk, 48. Okleštěk, 62. Kirschner, 63. Kirschner – 41. Fiala, 70. Zedníček, 88. Suchý. Bez karet. Rozhodčí: Gasnárek - Drozdy, Tomanec. Diváci: 260.

Znojmo: Kuchynskyi – Bartůněk (76. Prokeš), Papež, Russmann (69. Březina), Okleštěk, Štrombach (80. Špalek), Holman, Glushach, Holman (46. Piatov), Hnaníček, Kirschner, Tkadlec. Trenér: Alois Skácel.

Otrokovice: Semanko – Vychodil, Kiška, Pernatskyi, Přikryl, Suchý, Dekleva, Blahuta (46. Zedníček), Prokaj, Fiala (57. Chovan), Hretsaichuk (46. Vintr). Trenér: Petr Zapalač.