Deset zápasů v letošním ročníku MSFL čekali na výhru. Podařilo se jim to až v nedělním dopoledním derby na hřišti Zlína B, kde zvítězili 4:2. Kouč fotbalových Otrokovic Roman Matějka si po zápase pochopitelně oddechl. „Je to obrovská úleva," přiznává.

Roman Matějka po výhře nad Zlínem "B" neskrýval nadšení. Zároveň už myslí na další zápas. | Foto: pro DENÍK/Jan Zahnaš

„Jsem rád, hlavně za kluky, že se nám po takové době konečně podařilo zvítězit. Má to velkou váhu, dává nám to nový impuls do další práce, která bezpodmínečně musí být. Na druhou stranu tato výhra nic neřeší, musíme bodovat i v dalších zápasech," uvědomuje si náročný trenér.