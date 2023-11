Zatímco soupeře oprávněně chválil, pro výkon svého mužstva neměl pochopení.

„Jsem obrovsky zklamaný," přiznává. „Vím, že se pokaždé nemusí dařit, že narazíme na kvalitního soupeře, který nás bude přehrávat, ale takhle se nebojuje o body. Podali jsme nejslabší výkon v sezoně. Nefungovalo nám vůbec nic," přidává zklamaně.

Přitom v sestavě Zlína nebyli pouze nezkušení mladíci, rozehrát se přišli i méně vytížení ligoví útočníci Kovinić s Ndiayem, v brance byl Rakovan.

Na Hlučín to však nestačilo. „Kluci by se měli chtít ukázat, vždyť řada z nich bojuje o smlouvy. Takto to ale rozhodně nejde. I když nás Hlučín přehrál, strašně jsme mu to usnadnili," štve Jelínka.

Domácí kouč poprvé střídal už ve 38. minutě, kdy šel dolů Kovinič. Nešlo o zranění, důvodem byla reakce na výsledek, hru.

„Nefungovalo nám to," přiznává Jelínek. „Kluci s námi netrénují, přišli jenom na zápas. Rozhodli jsme se hru oživit. Malinko se to sice zlepšilo, ale změna nebyla až tak výrazná," doplňuje.

„Kluci si nevěřili, báli se hrát. Nebyli schopní přenést do utkání věci z tréninku," dodává.

Další dva hráče vyměnil Jelínek o přestávce, poslední střídání provedl v 82. minutě, kdy šel do hry Hamalčík. V závěru ale domácí dohrávali v deseti, protože Fojtů si poranil koleno a v tu chvíli už měla zlínská lavička všechny možnosti ke střídání vyčerpané. „Na výsledek to ale žádný vliv nemělo," ví dobře Jelínek.

Jeho tým za celé utkání vystřelil na hostující branku pouze jednou, jinak vůbec nebezpečný nebyl. Hlučín svoji herní převahu dokázal vyjádřit i brankami.

Skóre otevřel ve 30. minutě Mládek, pojistku přidal po hodině hry Kania a zasloužený triumf Severomoravanů završil chvíli před koncem Moučka.

Juniorka Zlína se tak před koncem podzimu dostala do problémů. Z posledních šesti duelů vydolovala jen bod, klesla na čtrnácté místo a před předposledním Uherským Brodem má jen minimální náskok.

„Měli jsme získat více bodů se soupeři z dolní poloviny tabulky. Výkony byly dobré, ale nedokázali jsme je přetavit ve výsledky, ve výhry," mrzí Jelínka.

„Navíc se nám po začátku sezony obměnila sestava. Přišli jsme o dva konstruktivní hráče. Bužek je v áčku, což mu přeji a Hellebrand odešel do Brna. Hra po jejich odchodech trpí, musíme se s tím co nejdříve vyrovnat," dodává Jelínek.

Zlepšit bilanci se ševci pokusí v závěrečných dvou duelech se soupeři z popředí třetí ligy.

Už v pátek v Brně postaví domácímu Startu, první polovinu sezony zakončí ve středu 22. listopadu, kdy na Vršavě vyzve v derby Zlínsko.