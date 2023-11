Sobotní dopolední derby se hrát nebude! Rozjetí fotbalisté Zlínska si na duel s rezervou Zlína musí počkat, zatím na neurčito. Na vině je nezpůsobilý terén, který zapříčinily vydatné deště. Dohrávka se nabízí buď během předposledním listopadovém víkendu, nebo někdy v týdnu.

Fotbalisté Zlínska další rezervu v podzimní části MSFL zatím nepřivítají. | Video: Deník/Radek Štohl

„Majitel mi poslal fotky – jsou zatopené střídačky, utopené je to i pod hodinami. Na hřišti v Otrokovicích máme specifické podmínky, když trochu naprší, je to pak ztížené. Možná by se zítra hrát dalo, nechceme však zničit hřiště. Zvítězil zdravý rozum,“ uznává v ohlasu pro Deník hlavní kouč Zlínska David Rojka.

Pauza pro jeho svěřence nepřichází vůbec vhod. Fotbalisté z Otrokovic zvítězili ve všech čtyřech minulých zápasech MSFL, probojovali se už na čtvrtou pozici. Na první Baník Ostrava B ztrácí pouhé tři body.

„Bohužel to tak je. Co však neovlivním, tím se neozabírám,“ dívá se na celou situaci pragmaticky.

„Na druhé straně jsme byli na úspěšné vlně, navíc jsme měli trénovat v 18 hráčích a 2 brankářích. Kluci dostali na víkend individuální plány, v pondělí se začneme chystat na Třinec,“ upřesnil Rojka.

V opačné situaci jsou borci z rezervy Zlína, kteří v posledních pěti utkáních získali jediný bod, třikrát v řadě prohráli. Naposledy ve druhé polovině září porazili Frýdek-Místek 3:0.

Kromě duelu Zlínska proti Zlínu B se odložil také další páteční duel mezi Hranicemi a Karvinou B.