Hostující trenér Luděk Marcaník po sobotní blamáži jen těžko hledal vhodná slova. „Je mi moc smutno z toho, jakým způsobem jsme zde prezentovali náš klub. Předvedli jsme nezodpovědný výkon a hodně naivní fotbal, který nemá v mužské kategorii co pohledávat. Hráli jsme lehkomyslně, nad některými chybami zůstával rozum stát, ovšem přesně takto to dopadne, když si někam přijdete jenom zahrát fotbal a nic navíc k tomu nepřidáte,“ prohlásil na klubovém webu evidentně rozladěný Marcaník.

Po nepříznivé sérii tří porážek v řadě bez vstřelené branky vtrhl celek z Vysočiny do sobotního dopoledního zápasu jako velká voda.

Po pár minutách hry Puža poslal balon Dolejšovi, ten se prosadil individuálním průnikem, následně dal míč do kapsy na zadní tyč, kde už měl volný Plichta jednoduchou práci – 1:0.

Hráči zlínské juniorky byli pod neustálým tlakem, přesto si v první půli vypracovali dvě nebezpečné standardky z těsné blízkosti pokutového území domácích. Ani z jedné z nich ovšem nedokázali zahrozit.

A tak krátce před uplynutím půlhodiny hry opět udeřilo na druhé straně. Dolejš rozehrál přímý kop na hranici velkého čtverce, odkud Demeter propálil vše, co mu stálo v cestě – 2:0. „Takové góly mužstvu pokaždé nesmírně pomohou. Dodalo nám to klid do dalšího průběhu,“ lebedil si trenér Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

Sedm minut před půlí mohl být ještě spokojenější. Puža vybojoval balon, poslal jej Boučkovi, jehož ne úplně podařený centr skončil u obránců Zlína. Ti jej ovšem doslova namazali na nohu Dolejše, který v poklidu zamířil k levé tyči – 3:0.

Hosté naopak kupili triviální chyby a na trávníku se soužili.

„Soupeři stačilo dostat míč do naší šestnáctky a tam se o něj porvat. Většinou to na gól stačilo, protože naši hráči chtěli hrát bezkontaktní fotbal. Za ten se ovšem na této úrovni body nerozdávají a každý trochu zkušenější mančaft takovou lehkomyslnost umí potrestat,“ uvedl Marcaník.

Nápravu nepřinesla ani poločasová pauza. Po změně stran ostudný výkon v podání mladých ševců pokračoval. „Sice jsme na hráče apelovali, aby se pokusili odehrát druhý poločas alespoň na 0:0, ať máme příště na čem stavět, jenomže oni si pravděpodobně mysleli, že když na sebe oblečou ligový dres, soupeř se z toho rozklepe. Samozřejmě opak byl pravdou. Domácí byli v laufu a dál trestali naši naivitu a lehkomyslnost,“ řekl zlínský kouč.

Pokud hosté ještě pomýšleli na zdramatizování zápasu, pár minut po pauze bylo definitivně hotovo. Demeter zahrával rohový kop, který, možná i s drobným přispěním hostujících hráčů, skončil v brance – 4:0.

Domácí celek si ve zbytku zápasu pohodlný náskok kontroloval, béčko Zlína se dostalo do jediné vážnější příležitosti. Sólový nájezd ovšem zlikvidoval pohotovým zákrokem gólman Kolář.

A tak si opět otevřeli střelnici velkomeziříčští fotbalisté. Pátou branku přidal Plichta a v závěrečné desetiminutovce dotvořil skóre na konečných 7:0 svojí třetí a čtvrtou přesnou trefou v utkání produktivní Demeter.

„Po šestnáctku soupeře měly naše útočné výpady hlavu a patu, jenomže místo pořádného a důrazného zakončení jsme chtěli všechno dovézt až do kuchyně. Tím pádem jsme se samozřejmě k ničemu nedostali, a protože na hřišti nebyl na naší straně nikdo, kdo by zbytek mančaftu zdravě nabudil a zvýšil hlas, odvíjel se v podobném duchu i zbytek zápasu,“ mrzelo zlínského trenéra.

O nápravu se pokusí mladí ševci příští neděli, kdy na Vršavě hostí Uničov.

MSFL, 14. kolo -

FC Velké Meziříčí – FC Fastav Zlín B 7:0 (3:0)

Branky: 26., 54., 84. a 87. z penalty Demeter, 7. a 69. Plichta, 38. Dolejš

Rozhodčí: Pospíšil - Tomanec, Drozdy (Sedláček)

Žluté karty: Urbánek – Jura

Diváci: 110

Velké Meziříčí: Kolář – Puža (82. Marek Malata), Komínek, Mucha, Nedvěd (82. Karmazín) - Dolejš, Urbánek, Demeter, Bouček (62. Šuta) – Plichta (72. Vošmera), Malata (82. Vašíček).

Zlín B: Bachůrek – Němeček, Slovák (68. Mach), Kulíšek, Pafka (46. Jura), V. Mlýnek, Bobčík (68. Chrudina), M. Mlýnek, Hrdlička, Pobořil (46. Strachoň), Nečas (46. Lehký).