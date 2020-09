„Oproti předchozímu utkání se naše hra zlepšila. Vycházeli jsme ze zabezpečené obrany, což nám fungovalo. Když letos vyhrajeme, tak branku nedostaneme,“ připomněl Matějka předchozí výhry proti Petřkovicím 3:0 a v Rosicích 2:0.

O kvalitní obraně Otrokovic poreferoval také hostující trenér zlínského rezervního týmu Jan Jelínek.

„Domácí poctivě bránili. Před svojí šestnáctkou zaparkovali autobus. Prostě hráli účelový fotbal. Zápas se rozhoduje v šestnáctkách, kde jsme byli horší než soupeř. Otrokovice byly důraznější, dvakrát pořádně zakončily a vstřelily nám dvě branky. My jsme z podobných situací gól nedali, proto Viktorka vyhrála zaslouženě,“ uznal trenér Zlína B Jan Jelínek.

Hosté do nedalekých Otrokovic přijížděli s pozměněným rozestavením. Jeden z hráčů onemocněl, kouč Fastavu k dispozici neměl ani hráče ligového týmu. Tedy kromě těch, kteří za béčko nastupují pravidelně. „Na to se ale nevymlouváme. Je ale pravda, že máme mladý mančaft a nejsme tak důrazní jako soupeři. Otrokovice svojí obětavostí a snahou všechno ubránili a odvrátili. My jsme v zápase měli jenom pár střel doprostřed branky a jednu šanci, po které soupeř vykopával míč z brankové čáry,“ dodal Jelínek.

Domácí kouč Roman Matějka naopak po vydařeném sobotním výsledku oplýval radostí.

„Kluci ukázali, že umí hrát fotbal. Když se nám v zápasech stabilizuje obranná činnost, tak jednoznačně můžeme být na vyšších pozicích," věří 47letý lodivod otrokovické lavičky.

Ke svému týmu přesto měl výhrady. Především v rozdílných výsledcích. Jeho svěřenci letos mimo jiné utrpěli porážku na hřišti Uničova 1:7.

„Většinou přitom hrajeme se stejnými hráči. Vypadá to, jako by je někdo vyměnil. Když obdržíme první branku, nemáme takovou odolnost, abychom si věřili. Začneme kupit zbytečné chyby,“ uzavřel Matějka.

Viktorka poprvé udeřila ve 13. minutě, kdy uplatnil důraz v pokutovém území hostujícího mužstva Tomáš Mlýnek, jenž dopravil balon do sítě. Pojistku přidal po standardní situaci Markovič.

MSFL, 6. kolo

FC Viktoria Otrokovice - FC Fastav Zlín B 2:0 (1:0)

Branky: 12. T. Mlýnek, 65. Markovič. ŽK: 4:0. Rozhodčí: Žurovec – Silný, Řezníček. Diváci: 263

FC Viktoria Otrokovice: Semanko (C) – Malý, Markovič, Koňařík, Vychodil (75. Bahounek), Jasenský, Kiška (86. Červenka), Dekleva, T. Mlýnek (75. Minář), Pančochář (88. Fiala), Přikryl (81. Vašulka).

FC Fastav Zlín B: Šiška – Němeček, Slovák, Slaměna, Pafka, V. Mlýnek, M. Mlýnek (69. Strachoň), Hrdlička, Zahradník (78. Maršálek), Chwaszcz, Venený (C).