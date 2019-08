Už v sedmé minutě se po rohovém kopu, když míč skočil na pětce, trefil Malý. Po přestávce si Hlučín vytvořil převahu, která ale končila před vápnem. Jedinou šanci Hlučína měl Macíček, ve druhé minutě nastavení přidal Novák druhý gól.

„Určitě řekli jsme si, že první zápasy jsou vždycky těžké a vyhrát může kdokoliv. Kluky jsme ale nachystali do prvního zápasu dobře. Hráli jsme po celých devětadevadesát minut v obranném bloku a využili brejky. Bylo to ale hodně fyzicky náročné, účel to ale splnilo,“ pochvaloval si kouč Otrokovic Michal Hubník.

Hlučín – Viktoria Otrokovice 0:2 (0:1)

Branky: 7. Malý, 92. Novák. Rozhodčí: Černý – Pelikán, Mayer. ŽK: Heiník, Mac – Slaný, Přikryl. ČK: 82. Slaný. Diváci: 160.

FC Viktoria Otrokovice: Semanko – Malý, Přikryl, Slaný, Jasenský, Novák, Bahounek, Mlýnek, Fiala, Vavřík, Koňařík. Náhradníci: Unger, Horák, Malát, Kolenič.