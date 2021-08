Vstup do sezony jim nevychází vůbec podle představ. Fotbalisté Otrokovic neuspěli ani ve třetím utkání nového ročníku MSFL, po prohrách s Hlučínem a Uherským Brodem padli také v neděli dopoledne na půdě rezervy Sigmy Olomouc. A to 0:4.

Trenér Otrokovic Roman Matějka. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

„Do Sigmy jsme přijeli s tím, že hodláme kvalitně bránit. Už v 15. minutě se nám to ale zbortilo, kdy domácí po našem rohu vyjeli do rychlého protiútoku. Měli jsme tutovku na srovnání, do kabiny jsme však dostali na 0:2. Poté to už byla jednoznačná záležitost,“ posteskl si hlavní trenér Viktorie Roman Matějka.