Otrokovice před startem MSFL otestovaly reprezentaci do devatenácti let

Fotbalisté třetiligových Otrokovic v generálce na jarní start Fortuna MSFL podlehli české reprezentaci do devatenácti let 1:2. Viktorku poslal do vedení ve 38. minutě Jan Hladík, parta kouče Jana Suchopátka odpověděla dvěma brankami po změně stran.

Nejprve skóroval Tomáš Ostrák z Kolína nad Rýnem, vítěznou branku vstřelil olomoucký záložník Tomáš Zlatohlávek. „Výsledek neřeším. Utkání splnilo účel. Viděl jsem v akci všechny hráče. Bylo to dobrá konfrontace, zajímavý test,“ prohlásil otrokovický kouč Michal Hubník. Trenér domácího týmu ve středečním přípravném utkání postrádal Tomáše Mlýnka a Dominika Pěničku, kteří si plnili studijní povinnosti. Mimo hru je dlouhodobě zraněný Jakub Červenka. První poločas zvědavé fanoušky moc nenadchl. Šancí i zajímavých momentů bylo málo. Reprezentační devatenáctka, jejíž dres navlékl také zlínský talent Patrik Slaměna, zahrozila pouze střelou Kušeje do náruče připraveného gólmana Semanka a rána Honiga vysoko nad. Míří vzhůru. Talent Šohaj přestoupil z Otrokovic do Jablonce Přečíst článek › Viktorka udeřila ze své první velké příležitosti. Ve 38. minutě se z trestného kopu parádně trefil Hladík. Ten svoji ránu poslal nechytatelně k zadní tyči. Otrokovice mohly hubený náskok do přestávky ještě navýšit, ale Kiška na centr Hladíka nedosáhl. Aktivní Hladík se do zakončení dostal také v úvodu druhé půle, gólman byl však pozorný. Česká devatenáctka po prostřídání ožila a výsledek dvěma brankami v rychlém sledu otočila. Vyrovnání po brejkové akci zařídil Ostrák, bleskový obrat pak po standardní situaci završil Zlatohlávek. Třetí tým MSFL se ve zbytku utkání snažil o vyrovnání, druhý gól ale nevstřelil. Střela Jasenského mířila pouze do rukavic gólmana. Mládežnický reprezentační výběr mohl v závěru své vedení ještě navýšit, ale střídající brankář Hrnčiřík spoluhráče podržel a jednou mu pomohlo také břevno. Otrokovičtí fotbalisté tak v posledním přípravném zápase prohráli 1:2. Druhou polovinu sezony odstartují v sobotu dopoledne doma proti vedoucí Líšni. Utkají začíná v 10.15. Český reprezentační výběr do 19 let v rámci březnového srazu odehraje elitní fázi kvalifikace o postup na evropský šampionát v Anglii. Parta hlavního kouče Jan Suchopátka se kromě domácího celku utká také s Dánskem a Řeckem. Přípravný fotbal - FC Viktoria Otrokovice – Česká republika U19 1:2 (1:0) Branky: 38. Jan Hladík – 50. Tomáš Ostrák, 56. Tomáš Zlatohlávek, Otrokovice: Semanko (69. Hrnčiřík), Malý (63. P. Červenka), Markovič (63. Koňařík), Přikryl, Telnar, Jasenský (77. Skopal), Hladík (71. Kolenič), Kiška (63. Bahounek), Kutáč, Vašulka (46. Fiala), Buchlovský (46. Smékal).

Autor: Libor Kopl