I přes několik šancí se domácím dlouhou dobu nepodařilo překonat hostujícího brankáře Semanka. Až dvě minuty před závěrem prvního poločasu prostřelil otrokovického gólmana Robert Demjan.

„Začali jsme dobře, první půli jsme měli pod kontrolou, měl víc ze hry a mohli jsme dát i gól. Pak ale přišla blbá ztráta na půlce a před přestávkou jsme inkasovali,“ litoval asistent trenéra Dan Matuška.

Demjan pak skóroval ještě v 77. minutě, kdy Znojmo šlo díky Demjanově zpracovanému centru od Milana Moravce do dvougólového náskoku. Pohanka pak těsně před závěrem brankou na 3:0 potvrdil Znojmu vítězství. Otrokovickým se nakonec podařilo do jihomoravské kasy trefit až v nastavení kapitánem Jasenským. z penalty.

„Ve druhé půli nevím, co se stalo. Soupeř mohl dát klidně šest gólů, nastřelil dvě tyče. Zatím si to nedovedu vysvětlit. Druhou bídnou půli si nedovedu vysvětlit. Hráli jsme bez disciplíny, každý si dělal, co chtěl. Takhle to nejde. Chybí nám morálka. Když dostaneme gól, kluci už vnímají zápas jako ztracený,“ štvalo Matušku.

1. SC Znojmo – FC Viktoria Otrokovice 3:1 (1:0)

Branky: 43. a 77. Demjan, 81. Pohanka – 93. Jasenský. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Ogrodník – Líkař, Volek. Diváci: 412.

1. SC Znojmo: Jícha – Yanata, Cheredea, Avdič, Moravec, St. Hillaire, Malár, Garčic, Demjan (78. Kaššai), De Carvalho Serra (86. Martinek), Pacula (78. Pohanka). Trenér: Milan Volf.

FC Viktoria Otrokovice: Semanko – Fiala, Mozol (70. Dnistrianskyi), Vavřík, Přikryl, Minx (86. Novák), Jasenský (C), Vybíral (78. Bahounek), Vašulka (65. Hubrt), Dekleva, Mlýnek (82. Minář).