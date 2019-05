„Hráli jsme už i lepší zápasy. Ale výsledkově určitě. První poločas nebyl z naší strany dobrý. Přizpůsobili jsme se soupeři v nakopávaných balonech, nehráli jsme, co jsme chtěli. Až ve druhé půli jsme míč dali na zem,“ zmínil Ondrůšek změnu herního stylu.

Skóre otevřel i uzavřel Jan Hladík (54. a 87.), na 2:0 zvýšil v 65. minutě Buchlovský, třetí trefu přidal v 84. minutě Kiška. „Bylo to o prvním gólu, poté jsme už mohli vyhrát výraznějším rozdílem, pokud bychom byli rozvážnější ve finální fázi,“ myslí si Ondrůšek.

Viktoria se vymanila z výsledkové i herní krize. Neprohrála poslední čtyři zápasy, z toho třikrát uspěla ve třech zápasech. „Navlékli jsme čtyři korálky, po šesti prohrách je to vzpruha a doufejme, že v následujících čtyřech zápasech na to navážeme. Už se to obrátilo,“ pochvaloval si Ondrůšek.

VIKTORIA OTROKOVICE - VRCHOVINA 4:0 (0:0)

Branky: 54. J. Hladík, 65. J. Buchlovský, 84. J. Kiška, 87. J. Hladík. Rozhodčí: Dorušák - Křepský, Ogrodník. ČK: 72. O. Vícha. Diváci: 137.

Viktoria Otrokovice: J. Semanko - F. Přikryl, T. Mlýnek (64. M. Vašulka), J. Buchlovský, J. Kiška, J. Hladík, A. Bahounek (86. M. Telnar), A. Jasenský, J. Koňařík (35. M. Kutáč), M. Fiala, M. Malý.

Vrchovina: P. Šmída - J. Batelka, D. Bača, O. Vícha, P. Duda (46. M. Skalník) - R. Matulka, M. Svoboda, L. Zbytovský, L. Michal (83. J. Švanda) - M. Vopršal (68. L. Wolker), T. Duba.