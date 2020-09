„Vstup do zápasu byl výborný. Jak jsme kluky připravovali v tréninku, tak nám to vyšlo. Chtěli jsme vsadit na standardní situace, ze kterých jsme se nakonec dvakrát prosadili,“ těšilo hlavního kouče Viktorie Romana Matějku.

Domácí tým se vedení ujal už ve 4. minutě, Vrchovina srovnala v polovině poločasu. „Soupeř na tom byl v tomto dějství kombinačně velmi dobře. Na druhou stranu jsme se do konce půle dostali do tří gólových šancí,“ vybavil si Matějka nezužitkované příležitosti svých svěřenců.

„Naopak se mi nelíbil začátek druhého dějství. Byli jsme zamraženi. Soupeř nás tlačil,“ přiznal lodivod domácí lavičky.

Jeden z klíčových okamžiků zápasu přišel krátce po zahájení druhého poločasu, kdy Juraj Semanko na brankové čáře spektakulárním způsobem chytil téměř jistý gól.

„Jak nás minule podržel brankář Denis Groger, tak v tomto zápase to byl Juraj. Ani netuším, jak to udělal. Hra se následně srovnala. Pomohla nám standardní situace na 2:1. Poté to už byly brejkové situace, kdy se nám podařila střídání,“ dodal Matějka.

Otrokovice se po dopolední výhře nacházejí na 7. místě tabulky MSFL. Další zápas sehrají příští sobotu na půdě Vyškova. Utkání je naplánováno na 10.15 hodin.

MSFL, 9. kolo

FC Viktoria Otrokovice - SFK Vrchovina 4:1 (1:1)

Branky: 5. Kiška, 71. Markovič, 79. Vychodil, 82. Vychodil – 23. Hekerle. ŽK: 1:4. ČK: 58. Vícha (VRC). Rozhodčí: Dudek – Černoevič, Kotala. ŽK:

FC Viktoria Otrokovice: Semanko – Malý, Markovič, Koňařík, Jasenský (C) (88. Fiala), Schlehr (85. Bahounek), Kiška (78. Vychodil), Vašulka, Dekleva (62. Š. Přikryl), Mlýnek (76. Minář), Pančochář

SFK Vrchovina: Šmída – Švanda (87. Veselý), Bača, Vícha, Hekerle (83. Feik), Smetana, Míchal (C), Skalník, Tulajdan, Duba, Šteffl