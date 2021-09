Na desátý pokus to vyšlo. Fotbalisté Otrokovic se konečně odrazili ode dna třetí ligy. Viktorka v nedělním derby na Vršavě sice ztratila s juniorkou Fastavu Zlín vedení a po přestávce musela dohánět jednogólové manko, přesto třemi góly zlomila odpor rivala a v divokém zápase 9. kola MSFL zvítězila 4:2. Mladým ševcům k bodům nestačily ani trefy ligistů Jawa a Janetzkého.

Fotbalisté Otrokovic (červené dresy) se dočkali první výhry sezony, když na Vršavě porazili zlínské béčko 4:2. | Foto: Jan Zahnaš

„Je to obrovská úleva! Jsem rád, hlavně za kluky, že se nám po takové době konečně podařilo zvítězit. Má to velkou váhu, dává nám to nový impuls do další práce, která bezpodmínečně musí být. Na druhou stranu tato výhra nic neřeší, musíme bodovat i v dalších zápasech. Pokud to nedokážeme, tak tyto body jsou v podstatě bezcenné," uvědomuje si po překvapivých bodech ze hřiště soupeře hlavní trenér Otrokovic Roman Matějka.