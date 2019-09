„S favoritem jsme sehráli vyrovnaný zápas, dokonce jsme byli i blíž k vítězství,“ poznamenal Dan Matuška, Hubníkův asistent.

„První poločas se odehrál prakticky bez šancí, oni měli dvě příležitosti, ale bez toho, aby ohrozili branku. Všechno šlo vedle. My jsme měli dvě šance, které gólman soupeře chytil,“ glosoval Matuška nudnou první půli.

Vše se změnilo po přestávce, kdy se Viktoria ujala vedení v 69. minutě zásluhou Fialy. „Druhá půle už byla nahoru-dolů. Gól padl po pěkné akci. Hned jsme mohli přidat i druhý gól, z malého vápna střílel Novák, gólman to reflexivně vyrazil nad branku. Kdybychom vedli 2:0, už bychom zápas zvládli,“ tušil Matuška.

Osm minut před koncem však Varadi proměnil penaltu po faulu brankáře Semanka. „Hloupá penalta, brankář to neodhadl. Myslel si, že u míče bude dřív, ale nebyl. Hráč si to pokopnul, míč by skončil v autu, ale jak mu gólman šel pod nohy, sundal ho k zemi. Byla to jasná penalta,“ nehledal výmluvy Matuška.

„Oba týmy měly ještě po jedné šanci, ale tu neproměnili. Frýdek bude patřit k hlavním favoritům, byl to dobrý zápas. Z naší strany velmi dobře odehraný utkání, výborné především v obranné fázi. Dopředu se trochu trápíme, děláme jednoduché chyby, ale to vylepšíme, abychom byli schopni vyhrávat,“ poznamenal Matuška.

FRÝDEK-MÍSTEK - VIKTORIA OTROKOVICE 1:1 (0:0)

Branky: 82. Varadi (pen.) – 69. Fiala. Rozhodčí: Vít Zaoral – Jiří Slabý, Roman Páral. Karty: 83. Literák – 36. Vavřík, 87. Mlýnek.

Střely na branku: 2:4. Střely mimo: 10:2. Rohy: 13:6. Ofsajdy: 2:4. Fauly: 10:11.

MFK Frýdek-Místek: Bárta – Kebísek (79. Dudek), Literák (C), Bialek, Hýbl (79. Telnar), Hurta, Ožvolda (71. Visič), Skwarczek, Teplý (90+2. Bányácski), Šumský (66. Kutáč), Varadi.

FC Viktoria Otrokovice: Semanko – Malý, Vavřík, Přikryl, Jasenský (C), Bahounek (46. Fiala), Novák (88. Minář), Dnistrianskyi, Koňařík (53. Horák), Dekleva, Mlýnek.