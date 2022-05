Otrokovice do vedení v 62. minutě zápasu poslal Chovan, pojistku v 91. minutě přidal Kiška. „Do konce zápasu to bylo zbytečně nervózní,“ připustil Zapalač.

Mladý kouč především nebyl spokojený s přístupem svěřenců. „Přišlo mi, že někteří to podcenili, šli do toho vlažně. Ani hra nebyla jako proti Vratimovu,“ poukazuje na předposlední výhru 5:1.

Beznadějně poslední „B“ Jihlavy do víkendového utkání nasadilo velmi mladý kádr – nejstarším byl 24letý Chocholatý, dva ze zahajovací jedenáctky měli pouze 21 let. „Bohužel se to opakovalo už poněkolikáté v sezoně, bylo to tak i proti Blansku nebo Frýdku. Ten ale na rozdíl od nezkušené Jihlavy trestal, stejně jako Blansko v závěru.“

Od příští sezony MSFL chce takovým situacím předejít. „V pondělí si to vše řekneme. Rádi bychom se tomu vyhnuli a zvládli to. Abychom se zase nemuseli motat na konci tabulky a bojovat o udržení. Kdo to nebude plnit, v dalším ročníku tady nebude,“ uzavřel Petr Zapalač.

Otrokovice už ve středu od 17.30 hodin přivítají Slovácko „B“.

MSFL, 29. kolo

FKM Vysočina Jihlava – FC Viktoria Otrokovice 0:2 (0:0)

Branky: 62. Chovan, 90+1. Kiška

FKM Vysočina Jihlava: Lancman – Mikuška (C), Křehlík (46. Franěk), Miška (66. Crhan), Chocholatý, Novák (73. Walter), Němeček, Jiřík, Vítek, Savi, Jiroušek (60. Vacek)

FC Viktoria Otrokovice: Semanko – Vintr (82. Fiala), Vychodil (46. Chovan), Kiška, Pernatskyi, Hretsaichuk (60. Simr), Přikryl, Blahuta (C), Suchý, Prokaj, Zedníček (46. Putyera)