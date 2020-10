„Zápas nám vůbec nevyšel, soupeř byl ve všech ohledech lepší. Zaslouženě jsme prohráli,“ nehledal výmluvy hlavní kouč Otrokovic Roman Matějka.

Hostům ve 43. minutě vedení zařídil Martin Schlehr, o dvě minuty později po rohu vyrovnal exligista Pavel Simr.

„Měli jsme smůlu, že jsme do poločasu ještě obdrželi branku. Kdyby se tak nestalo, tak by se druhá půlka možná mohla vyvíjet odlišně. Během zápasu jsme však dvakrát inkasovali ze standardních situací," připomněl 47letý kouč dva úspěšné rohové kopy Vyškova.

Ačkoliv se soupeř po výhře dostal na první místo MSFL, tak podle Matějky se nejednalo o nejtěžšího protivníka, na kterého Otrokovice letos narazily.

„Spíše jsme nebyli dostatečně aktivní v obranném bloku, nedostupovali jsme je. Většině hráčů utkání nevyšlo, podali průměrné výkony," nešetřil lodivod otrokovické lavičky své svěřence.

V dalším zápase se Otrokovice utkají doma proti Dolnímu Benešovu, který se nachází na předposlední sedmnácté příčce. Roman Matějka přesto nečeká snadné utkání.

„Benešov zdatně sekundoval všem soupeřům. Vůbec to neberu tak, že by to oproti minulým zápasům mělo být lehčí," uzavřel.

MSFL, 9. kolo

Branky: 45. Simr, 53. Pernatskyi, 84. Klesa – 43. Schlehr. ŽK: 0:1. Neproměněná: 50. Vintr (VKV), brankář Gröger zneškodnil.

MFK Vyškov: Sova – Sedlo, Pernatskyi, Jaroš, Moučka, Klesa (C), Simr (78. Nieslanik), Beňa, Dittmer, Jambor (86. John), Vintr (89. Murányi)

FC Viktoria Otrokovice: Gröger – Malý, Fiala (47. Koňařík), Markovič, Vychodil (54. Š. Přikryl), Jasenský (C), Schlehr, Kiška (82. Dekleva), Vašulka (59. F. Přikryl), Mlýnek, Pančochář (66. Minář)