„Na utkání jsme se velmi dobře připravovali. Nechci, aby to to znělo nijak povýšeně, ale minimálně jsme věřili v zisk bodu. Teď jsou z toho tři. Klukům patří velké díky,“ ocenil otrokovické mužstvo hlavní kouč Viktorie Jan Žižka.

Otrokovice už v osmé minutě zápasu prohrávali, trefil se kanonýr Lokša. Hosté srovnali po půl hodině hry, střelu z první za domácího Lapeše usměrnil novic Vintr. Vítěznou trefu ve druhém poločase z pokutového kopu přidal Kiška. „Hráči výborně pracovali, mimo jiné i po taktické stránce. I když se Hlučín dostal do šancí, tak až na brzkou branku jsme vše ubránili,“ pochvaloval si Žižka.

Utkání však mohlo skončit remízou. Lokša v nastavení druhého poločasu ze standardní situace nastřelil tyč, z následné akce promáchl jeden z domácích hráčů. „Některé útoky se nám podařilo zachránit se štěstím,“ přiznal mladý kouč.

Standardní situaci předcházela druhá žlutá a tím pádem červená karta Zedníčka. „Pochopitelně to pro nás je nepříjemné. Na druhé straně, ze standardky následně padla tyčka. V podstatě zachránil výhru.“

Otrokovice v průběhu zimy přišly o kapitána Jasenského (Hranice), novým se stal zkušený stoper Dekleva. „Je to vůdčí osobnost, jeho zástupcem je Blahuta. Není to však pouze o něm, vliv v kabině mají také další hráči jako Vintr, Semanko nebo Kiška,“ zdůrazňuje Žižka.

Viktorii v pondělí čeká jednodenní volno, od úterý se znovu vrhne do přípravy na další soupeře. V sobotu od 14.30 hodin se představí v Uherském Brodu. „Hráči dobře ví, o co hrají. Nemyslím si tak, že by po výhře měli nosy nahoře,“ věří Jan Žižka.

MSFL, 18. kolo

FC Hlučín – FC Viktoria Otrokovice 1:2 (0:1)

Branky: 8. Lokša – 38. Vintr, 63. Kiška (pen.). ŽK: 1:6. ČK: Zedníček (OTR)

FC Hlučín: Lapeš – Hasala, Lehnert, Neumann (59. Ptáček), Praus (76. Zajíček), Lokša (C), Plesník, Mládek, Dostál (76. Moučka), Wolf (84. Wala), Buchvaldek (84. Holzer)

FC Viktoria Otrokovice: Semanko – Zedníček, Putyera, Vintr (86. Ondřejka), Blahuta, Přikryl, Vychodil (65. Budínský), Kiška, Prokaj, Pernatskyi, Dekleva (C).