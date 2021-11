Zkraje zápasů přitom Viktorie měla skvělou příležitost ke vstřelení branky. Z penaltového puntíku se však na rozdíl od poslední hrací soboty neprosadila. „Domácí jsme do 15. minuty do ničeho nepustili. Následně jsme dvakrát museli ošetřovat hráče, který nakonec byl o poločase stažený,“ poukázal asistent trenéra Otrokovic Matěj Řezáč, jenž znovu zaskakoval za nemocného Romana Matějku.

Rosice od úvodní čtvrt hodiny do konce zápasu byly lepším mužstvem. „Dostaly se do tempa, bylo to v jejich režii. Vedly 1:0, v závěru poločasu navíc po naší dost hrubé chybě přidaly další branku,“ posteskl si 29letý kouč.

Nástup do druhého poločasu hostům znovu vyšel. „Konečně jsme se prosadili. Vypadalo to od nás lépe. Rosice se bály o výsledek. Bohužel jsme však udělali penaltu a bylo v podstatě po zápase. Hráli jsme ještě na dva tři útočníky, podařilo se nám však jen zkorigovat v samém závěru,“ upřesnil Matěj Řezáč.

Fotbalisté Otrokovic podzimní část sezony zakončí v sobotu 13. listopadu. Před domácími fanoušky přivítají elitní mužstvo soutěže Baník Ostravu „B“.

MSFL, 15. kolo

FC Slovan Rosice – FC Viktoria Otrokovice 3:2 (2:0)

Branky: 29. Novák, 44. Pazourek, 66. Černý (Konečný) – 53. Zapalač, 90+3. Suchý. ŽK: Kršák (ROS) – 20. Markovič (OTR), 63. Přikryl (OTR)

Neproměněná penalta: 5. (OTR), brankář Zádrapa zneškodnil

FC Slovan Rosice: Zádrapa - Zezula (75. Kršák), Praks, Novák, Buchta, Koláčný, Pazourek (88. Král), Černý (C), Selinger (84. Šíp), Dobrovodský (88. Kozel), Krejčí

FC Viktoria Otrokovice: Konečný - Markovič, Zapalač, Pančochář, Jasenský (C), Bahounek (71. Fiala), Kiška (46. Vychodil), Š. Přikryl (83. Suchý), Vašulka, Oulehla, Zedníček

Rozhodčí: Havlín- Drozdy, Tomanec.

Diváci: 190