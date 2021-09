Branka nepadla ani ve druhém poločase, fotbalisté Otrokovic tak poprvé v letošní sezoně MSFL dosáhli na zisk bodu. Navázat na to budou moci v sobotu na domácím hřišti proti Blansku, které přivítají tradičně v 10.15 hodin.

K první vážnější situaci zápasu se dostali hosté, střela Mlýnka už překonala domácího brankáře Kalinu, míč se však mezi tři tyče nevešel. Domácí do úvodního poločasu zahrozili Komendou či střelou z dálky, ani v jednom případě však Semanka nepřekonali.

Svěřenci Romana Matějky do Uničova odcestovali bez distancovaného Jiřího Kišky, který ve středečním zápase na Slovácku B obdržel dvě žluté karty. Na soupisce Otrokovic nebyl ani Martin Schlehr nebo Štěpán Přikryl.

Až do osmého kola museli čekat na zisk prvního letošního bodu. Fotbalisté Viktorie Otrokovic si pro něj dojeli do Uničova, kde v neděli dopoledne na půdě favorita remizovali 0:0. I přes premiérový bod v probíhajícím ročníku však zůstávají na posledním místě MSFL.

