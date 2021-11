Oulehlu mrzí špatná koncentrace. Jak bude vypadat jeho budoucnost?

Rozdíl byste v daném ohledu nenašli. Stejně jako v předposledním domácím zápase proti Znojmu, tak rovněž uplynulou sobotu fotbalisté Otrokovic zaspali začátek a proti Baníku Ostrava „B“ prohrávali už po pouhé minutě hry. „Dával bych to za vinu špatné koncentraci. Když ještě pořádně nejste v zápase a hned inkasujete, tak je to špatně. To se potom body sbírají těžko,“ posteskl si Jiří Oulehla, který na podzim ve Viktorii hostoval z Vyškova.

Jiří Oulehla (červený dres) v Otrokovicích na podzim hostoval z Vyškova. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

Otrokovičtí v dopoledním zápase ještě inkasovali třikrát, po 57 minutách hry skóre z jejich pohledu vypadalo hrozivě 0:4. V závěru utkání za domácí pouze korigoval Zapalač. „Největší rozdíl byl v kvalitě obou týmů. Baník měl hodně posílenou sestavu o hráče z prvního týmu, jejich borci byli klidní na míči a zbytečně neztráceli balón,“ vyjmenoval Oulehla hlavní rozdíly posledního podzimního zápasu obou mužstev. Zatímco rezerva Baníku po podzimu se ztrátou osmi bodů na čelo tabulky figuruje na třetím místě, tak Viktoria má zcela odlišné starosti – uzavírá třetí nejvyšší soutěž. Na předposlední „B“ Jihlavy má manko šesti bodů. „Ve spoustě zápasů jsme nebyli horším týmem, ale chybělo nám potřebné štěstí, které je ve fotbale důležité,“ zmiňuje 24letý záložník jeden z aspektů nevydařeného podzimu. Zabusovs nabídku Beranů nejprve odmítl. Teď chce využít formu z Lotyšska Přečíst článek › Otrokovice po úspěšném domácím zápase proti Jihlavě „B“ neuspěli v posledních čtyřech zápasech podzimní části. V závěrečných třech duelech se navíc na lavičce museli obejít bez nemocného lodivoda Romana Matějky. „Trenéři byli v kontaktu, žádné rozdíly jsem v daném kontextu nepociťoval,“ říká jednoznačně Jiří Oulehla na adresu dočasného záskoku v podobě asistenta trenéra Matěje Řezáče. Oulehla do Otrokovic přišel v průběhu léta na hostování z Vyškova. Za Viktorii odehrál dvanáct zápasů, ve kterých se prosadil pouze při vítězném duelu na půdě Zlína „B“ 4:2. Jak by nyní měla vypadat jeho budoucnost? „Už jsem se zapojil do tréninkového procesu ve Vyškově, zimní přípravu bych měl začít právě tady. Pak se uvidí. Samozřejmě bych byl rád, kdybych zůstal, ale vše se bude odvíjet od zimní přípravy,“ přibližuje bývalý mládežník zlínského Fastavu. Bývalý Beran Trška zamířil do Německa Přečíst článek › Zdejší období si vybavuje jen pozitivně. „Vzpomínám na to velice rád. Zažil jsem tam skvěle časy. Měli jsme super partu, která na tom byla i fotbalově velice dobře,“ pochvaluje si někdejší angažmá. Po působení ve Zlíně následně hrál v Hulíně a právě zmíněném Vyškově. „Odchodu ze Zlína nelituji. Svoji budoucnost jsem už viděl někde jinde. Myslím si, ze jsem udělal správně,“ vidí tento krok i po několika letech jako ideální.

