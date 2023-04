Ani chladné počasí a silný vítr jim nevadil. Fanoušci na Vršavě se v neděli dopoledne náramně bavili fotbalem. Viděli přestřelku, sedm branek, dva obraty, skvělé individuální výkony a také hattrick domácího útočníka Jana Silného.

Útočník Zlína Jan Silný (ve žlutém dresu) se v MSFL blýskl hattrickem do sítě Ostravy B. | Foto: FC Trinity Zlín

Hlavně díky osmadvacetiletému kanonýrovi, který v MSFL zaznamenal jubilejní stou branku, zvítězila juniorka Zlína nad béčkem Baníku Ostrava 4:3 a v tabulce se dostala už na deváté místo.

„Když jsem viděl to počasí, bál jsem se, aby fotbal neutrpěl, ale bylo to přesně naopak. Diváky muselo utkání extrémně bavit. Hrálo se ve vysokém tempu, padlo hodně branek, k vidění byly pohledné kombinace. Vyložených šancích jsme měli více my, taky jsme byli nebezpečnější, ale Baník hrál taky velmi dobře. Utkání by možná více slušela remíza. My jsme samozřejmě rádi, že jsme těžké utkání proti velmi silnému soupeři zvládli za tři body,“ prohlásil trenér zlínské juniorky Jan Jelínek.

Jeho týmu k dalšímu letošnímu domácímu triumfu pomohla poločasová změna rozestavení i borci z ligového kádru. Chytal Dostál, v obraně Kolář, v záloze Hellebrand s Tkáčem, které po změně stran doplnil Slončík, a na hrotu Silný.

I mladíci z Ostravy ale ukázaly dobré věci, svoji perspektivu. „I když oba týmy jsou hodně mladé, kluci toho mají hodně za sebou. Záloha ve složení Tkáč, Slončík, Bužek a Hellebrand dělala Baníku ve druhém poločase obrovské problémy,“ upozorňuje Jelínek.

„Zatímco nám v první půli vázla kombinace a za soupeřem jsme zaostávali hlavně silově, ve druhé půli jsme přidali na pohybu. Baník vypadl z tempa, my se naopak hnali za vyrovnáním a vítězstvím, které jsme mohli ještě pojistit pátým gólem, ale Slončík v závěru jasnou šanci neproměnil,“ uvedl Jelínek.

Skóre otevřel v 19. minutě Silný, který proměnil pokutový kop. Hosté ale výsledek do přestávky otočili. Vyrovnání zařídil Smékal, který ve 44. minutě upravil na 3:2, když chvíli předtím srovnal Tkáč. Druhý gól Baníku vstřelil Stoklásek.

„Zápas bych rozdělil na hru dvou poločasů. V tom prvním měl Baník více ze hry. My jsme měli problémy s jeho důrazem. I když jsme si taky vypracovali nebezopečné situace, Ostrava výsledek zaslouženě otočila.

Ve druhé půli se ale domácí viditelně zlepšili a začali rivala přehrávat. Výsledkem byly dva góly Silného. Bývalý forvard Kroměříže a Líšně nejprve v 66. minutě srovnal na 3:3, aby v závěru zkompletoval hattrick a zajistil Zlínu B další jasní výhru.

„Silňas klukům pomáhá, zároveň ale těží z jejich práce. Takového střelce v juniorce nemáme. I když klidně mohl dát i více branek, ještě šel dvakrát sám na gólmana,“ dodal Jelínek.

Jeho tým se za týden o Velikonocích představí ve Frýdlantu nad Ostravicí.

MSFL, 22. kolo -

FC TRINITY ZLÍN B – FC BANÍK OSTRAVA B 4:3 (2:3)

Branky: 19. z penalty, 66. a 81. Silný, 42. Tkáč – 25. a 44. Smékal, 39. Stoklásek. Rozhodčí: Mayer - Ogrodník, Budovič (Káňa). Žluté karty: Tkáč – Říha. Diváci: 125.

Zlín B: Dostál – Němeček, Kolář, Jura, Číž (88. Hartman) - V. Mlýnek (46. Slončík), Kulíšek, Hellebrand, Tkáč (M. Mlýnek), Bužek – Silný (90. Kovinič). Trenér: Jelínek.

Ostrava B: Hrubý – Zálešák, Boula, P. Jaroň (75. Látal), Drozd, Holaň (67. Reteno Elekana), M. Jaroň (75. Halda), Provazník (75. Chukwudi), Stoklásek, Říha, Smékal. Trenér: Chalupa.