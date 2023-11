Chtěli být do pátého místa, překvapili však sebe i soupeře. Fotbalisté Zlínska jsou jen vinou horšího skóre po podzimu MSFL třetí, před nimi je duo rezervních celků z Karviné a Baníku Ostrava. „Soutěž je kvůli B-týmům jednoznačně neregulérní, je tím ovlivněná. Když Baník bude chtít postoupit, tak se s ním těžko bude bojovat,“ tuší sportovní manažer klubu z Otrokovic Pavel Býma.

Už dříve se proslýchalo, že by v budoucnu rádi okusili vyšší soutěž. Po polovině sezony 2023/2024 i přes sílu dalších soupeřů to nyní nevypadá vůbec nereálně. Kvalitu mladého mužstva se solidním potenciálem si v klubu uvědomují.

V zimě však budou na velkém rozcestí – buď hráče v mužstvu udrží a pokusí se vybojovat první místo, nebo hvězdám dají možnost růstu v profesionálních ligách.

„Máme nabídky z vyšších soutěží. Podle toho, zda hráče udržíme, nebo mužstvo naopak ještě posílíme, se budeme dívat dál. Ambice si ještě musíme vyhodnotit. Druhé lize bychom se ale asi nebránili,“ přemítá Býma.

Zájem evidovali už během podzimu, Třinec (rovněž MSFL) s díky i vzhledem k nízké nabídce odmítli. Poptávaly se však také kluby z II. ligy.

„Dopoledne se ozvali z Líšně na dva hráče, budeme jednat, za jakých podmínek by to bylo. Vůbec ale ještě nemám představu. Každopádně se to pohybuje v řádech statisíců,“ přiblížil ve středu sportovní manažer Zlínska, v jakých relacích by si případné odchody představoval.

Mančaft z Otrokovic měl v první části sezony několik tahounů. Do hledáčku se dostali Denis Dziuba, Patrik Gerža, David Kašpárek. Povýšit by mohl kapitán Alex Pernatskyi, jehož budoucnost se řešila už v létě.

„Potenciál je obrovský, všichni hráči jsou mladí. Vyškovu se líbil Kašpárek, který ještě ale potřebuje růst ve třetí lize,“ promluvil Býma o 21letém útočníkovi, který před sezonou přišel z Přerova. Díky druhé polovině podzimu nakonec nasázel sedm gólů.

„Navázali jsme spolupráci s Kroměříži. Kapitána s radostí posuneme dále, ať jí pomůže zachránit druhou ligu, zatím je to na zkoušku. Nikomu nechceme bránit, nahoru jsme už vytáhli Zedníčka. Rozhodnutí je každopádně na klubu.“

Jedním ze strůjců úspěchu je hlavní trenér David Rojka. Bývalý ligový útočník Olomouce nebo Mladé Boleslavi převzal mužstvo v dubnu, v loňské sezoně ho nakonec dovedl ke klidné záchraně.

Letos to bylo hodně na houpačce. Výborný rozjezd zastavila hluchá pasáž, ve které jeho svěřenci prohráli třikrát v řadě, po remíze s Uničovem pak výsledkově bouchli ve Znojmě. Těžké období přežil. Avšak s vykřičníkem, kámen ze srdce mu spadl po výhře v nastavení proti Slovácku B.

„Kdybychom nebodovali s Uničovem, tak by proti Slovácku hrál o všechno. Říkal jsem mu, že pět proher v řadě nestrpím. Hranice je hodně tenká. Naštěstí to dobře dopadlo, trenér je fantastický, klukům nic nepromine. Sice remcají, mám to však rád, je to v pořádku,“ usmívá se Býma, podle kterého má Rojka potenciál koučovat i v kvalitnějších ligách. „Může trénovat ve vyšších soutěžích, klidně i v té první,“ predikuje světlou budoucnost 42letému trenérovi.

Když vše klapne – setrvání opor a hlavně triumf v MSFL – nabízí se další, ještě důležitější otázka. Kde by mužstvo případně hrálo II. ligu? Na hlavním stadionu v Otrokovicích by to šlo ztěžka.

„Je to ještě hodně daleko,“ uvědomuje si Pavel Býma. „A působení v Holici? S HFK to bylo v jednání, proběhly námluvy, které nakonec nedopadly,“ přiznal na rovinu.

Kromě úspěchů na fotbalovém poli zaujal třetiligový klub i mimo něj, od loňských velkých prázdnin nese už třetí odlišný název. Viktorii Otrokovice nahradily Kvítkovice, ty po roce současné Zlínsko.

„Chtěli jsme rozšířit pole působnosti a nabrat mládež ze Zlínského kraje. Teď s městem jednáme ohledně podpory, jak to s mládeží bude dál. Podpora je na třetí ligu minimální. Jsme založeni na tom, že levně musíme koupit, draze prodat,“ nastínil Býma.

Především letošní letní změnu zprvu fanoušci těžce kousali, na pohárový výjezd do Slavičína si připravili i transparent „Je.at Zlínsko“.

„Názor fanoušků nám není lhostejný. S klukama máme super vztah, podporujeme je, bereme na zápasy. Vše jsem jim vysvětlil, důvody ví. Respektují to. Možná to zní velkohubě, ale kdybychom s kolegou Mackem (Tomáš Macek) nepřišli, tak by třetí liga v Otrokovicích už nebyla,“ uzavírá současný manažer Zlínska Pavel Býma.

