Na jaře jste prohráli první čtyři zápasy, klub vás poté odvolal. Už jste si analyzoval, proč vám úvod odvetných zápasů nevyšel? Měli jsme velice dobrou zimní přípravu, chtěli jsme se od ní odpíchnout. Na začátku jara se nám bohužel odložila první dvě kola, hráči přitom byli v TOP formě, trochu nám to uškodilo. V úvodních třech zápasech jsme se nechytli, dostali jsme se pod tlak. Měli jsme mladé mužstvo, někteří se báli hrát, tlak byl na ně asi trochu větší, než by unesli.

Pak přišla čtvrtá prohra v řadě, v Hodoníně jste prohráli gólem z 93. minuty…

Už jsem hrál o všechno. Zápas jsme měli výborně rozehraný, ten gól v nastavení však byl knock-out pro všechny. I když jsme cítili, že jsme pro to udělali maximum, tak to bohužel nevyšlo. Jsem přesvědčený, že to chtělo trochu více času, rozhodnutí klubu jsem však plně respektoval.

Nahradil vás David Rojka, vy jste se stal jeho asistentem. Co se od jeho příchodu změnilo?

S novým trenérem přišel nový impuls. Hráči, kteří do té doby vysedávali na lavičce, se pod ním chtěli ukázat. Někteří kluci jakoby začali od znova, nakoplo je to. Po zápase s Vítkovicemi jsme se konečně odrazili, byli jsme na vítězné vlně. Hráči zjistili, že to jde. Začalo se to odvíjet tím směrem, jakým jsme chtěli.

Kouč Rojka po příchodu žehral na horší kondici, někteří hráči v 70. nebo 80. minutě fyzicky odpadávali. Bylo mužstvo po této stránce špatně připraveno?

S trenérem Rojkou i s lidmi z klubu jsme se o tom bavili. Dávám krk na špalek, že hráči byli výborně fyzicky připraveni! Kluky jsme od léta testovali, měli jsme data. Šli výkonnostně nahoru. V zimě jsme tréninky posunuli ještě dál, přesto je skvěle zvládali.

V čem jste tedy viděl problém?

Hráči byli po zimní přípravě v TOP formě. Nemyslím si, že by nebyli dotrénovaní, spíše naopak, přetrénovaní. Možná chtělo více času, aby jejich těla zregenerovala. Než opadne zimní příprava.

Jak celkově fungovala spolupráce s Davidem Rojkou?

Úplně v pohodě, nastavili jsme si obsah práce. Trenér Rojka má hru nastavenou jinak než já, někdy jsem řekl, že bych udělal něco odlišně. Oba jsme v tomto otevření, vždy jsme to vykomunikovali – bavili jsme se o sestavě, taktice, pozicích hráčů na hřišti. V týmu to tak fungovalo, nebyl mezi námi žádný problém. Naopak! Trenérovi do budoucna přeju, ať se mu daří – jak teď v Kvítkovicích, tak i v další kariéře.

Většinu sezony jste mužstvo vedl jako hlavní trenér, dokončil jste ji však jen v pozici asistenta. Jak jste se s tím vypořádal?

Když nejste hlavní trenér a nemáte poslední slovo, tak je to nepříjemné. Promluvil jsem si však o tom s hráči, nastavili jsme si cíl v podobě záchrany. Potom jsem to už spolkl, neměl jsem s tím problém. Hlavní bylo se udržet, klub na ni rozhodně měl!

V posledních zápasech jste už nefiguroval v zápisech o utkání. Prozradíte důvod?

S vedením klubu jsme si vyhodnotili, že po záchraně se pobavíme o mé budoucnosti. Poslední zápasy jsem vypomáhal u dorostu, David Rojka už závěrečná utkání vedl sám.

Můžete prozradit, jaká bude vaše další budoucnost?

V trénování rozhodně chci pokračovat, od nové sezony budu působit u U-18 Opavy. Do teď jsem vedl pouze mužský fotbal, bude to tak pro mě něco nového. V Kvítkovicích jsem na druhou stranu dělal šéftrenéra mládeže, ke konci i asistenta trenéra u dorostu. Vím tak, o čem to je. Vnímám to jako novou příležitost. Jsem přesvědčený, že mě toto angažmá v trenérské kariéře posune dál.

Byla ještě možnost setrvání v Kvítkovicích?

Bavili jsme se o tom s trenérem Rojkou. Chtěl, abych pokračoval, aby to bylo jako dosud – on jak hlavní trenér, já jako asistent. Přál jsem si však jít vlastní cestou, dělat to podle sebe. Proto jsem se v klubu rozhodl nepokračovat.

Měl jste hned jasno o konci?

Chvilku jsem si to nechal projít hlavou. Došel jsem k tomu, že bych znovu chtěl být hlavní trenér. I podle toho jsem sháněl kluby – byl jsem v kontaktu s týmy ze třetí ligy, divize. Nakonec jsem si vyhodnotil jít k mládeži v Opavě.

Co pro ni rozhodlo?

Opava mi dala konkrétní nabídku. S funkcionáři klubů ze třetí a čtvrté ligy jsme se spíše bavili o práci o budoucna, že bychom navázali spolupráci. Momentálně jsou se svými trenéry spokojeni, vše u nich funguje.

Ambice na mužský fotbal tedy nezmizely…

Mužský fotbal mě láká víc mladší kategorie. Je tam větší tlak, jsem na něj zvyklý ještě z dob hráčské kariéry. Takovou práci mám rád. Působení u mládeže mě znovu obohatí, získám nové vědomosti a zkušenosti.

Vracíte se do Opavy, za kterou jste hrál v první i druhé lize. Musí to být skvělý návrat do známého prostředí, že?

Znám se s lidmi z vedení mládeže, ale i mnoha fanoušky. Je to mě malinká výhoda. Na spolupráci se už těším!