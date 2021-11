V úvodu přitom bylo hned několik chyb. „Nedokázali jsme odkopnout balon, poté se stejný hráč nechá vykoupat u rohového praporku a borec to pak uklízí do prázdné branky. Vypadalo to, jakoby celý tým spal. Potřebovali jsme obdržet druhý gól, abychom se úplně probudili,“ mrzelo Řezáče.

Jihomoravané do poloviny poločasu vedli 2:0, o druhou branku se rovněž postaral produktivní Štrombach. „Následně se hra zlepšila. Hosté se celkově v prvním poločase dvakrát dostali za naši půlku a byly z toho dva góly. My jsme se celou úvodní půli dostávali do tempa, měli jsme šance, střely, srovnali jsme na 2:2,“ poukázal Matěj Řezáč na dva úspěšně proměněné pokutové kopy kapitána Jasenského.

Ve druhém poločase se odehrával atraktivní duel, obě mužstva za každou cenu chtěla brát tři body. Nakonec se rozhodlo v 70. minutě, kdy z pokutového kopu úspěšně zamířil znovu David Štrombach. „Nedokázali jsme dokončit naše akce. Šli jsme tři na jednoho a nevytěžili z toho ani střelu. Bohužel jsme pak opět udělali hrubou chybu, to byla jasná penalta,“ nenechal Řezáč nikoho na pochybách.

Sobotní dopolední utkání bylo pro Matěje Řezáče specifické, na místo hlavního kouče Romana Matějky vykonával tuto roli právě on. „Užíval jsem si to do stavu 2:2, konec byl hořký. Takový je život. Někdy to muselo přijít,“ ví dobře Řezáč.

Víkendový den však podtrhla ještě jedna událost – na lavičce Znojma stál zkušený trenér Alois Skácel, který Řezáče vedl ve zlínském dorostu. „Bylo to hodně pikantní. Měl jsem to v hlavě. Po konci utkání jsme si podali ruce, pogratuloval jsem mu k výhře. Více jsme si k tomu však ani neřekli.“

Duo Řezáč x Skácel se v minulosti potkalo ve zlínské „U-19“. „Prožili jsme spolu rok. Rád na něj vzpomínám. Co jsem ho tehdy poznal, tak je hodně impulsivní. Od hráčů z ostatních týmů jsem navíc slyšel, že do mužstva dává řád. I proti nám potvrdil, že na co sází, tak to tam měl,“ vychválil Řezáč svého někdejšího trenéra.