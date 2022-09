Hostující trenér Vít Vrtělka mužstvo i přes těsnou prohru chválil. „Byl to dobrý zápas proti kvalitnímu soupeři. S lepším týmem jsme ještě letos nehráli. Pro kluky to bylo výborné srovnání. Podali jsme organizovaný výkon, který byl podpořený bojovností a nasazením. Hráčům nemám co vytknout, těžké utkání odpracovali. Baník ale byl o ten jeden gól lepší,“ sportovně uznal kouč Zlína B.

MSFL, 5. kolo -

FC BANÍK OSTRAVA B – FC TRINITY ZLÍN B 1:0 (0:0)

Branka: 77. Chukwudi. Rozhodčí: Dudek - Mankovecký, Macrineanu (Zahradníček). Žluté karty: Fulnek, Stoklásek (oba Ostrava B). Diváci: 150.

Zlín B: Dostál – Mach, Jura, Němeček, Valenta (59. Uhřík) – V. Mlýnek (85. Novák), Kulíšek, Jiráček, M. Mlýnek, Číž - Červinka (67. Hartman). Trenér: Vrtělka.

Ostrava B: Hrubý – Juroška (65. Sotorník), Říha, Stoklásek, Fulnek, Zálešák, Holaň (87. Bystřičan), Temel (65. Jaroň), Drozd, Chukwudi, Barkov (79. Chylek). Trenér: Chalupa.

Ševci do Ostravy dorazili s velmi mladým mančaftem. Z ligového kádru se v hostující sestavě objevil jen zkušený brankář Dostál. „Kluci, kteří nastoupili, podali dobrý výkon. Nemám jim co vytknout,“ uvedl Vrtělka.

Baník byl od začátku aktivnější, silnější na míči. Díky Drozdovi a Chukwudimu měla jeho hra na útočné třetině myšlenku, jenže Barkovovi se ve finální fázi nedařilo. Ševci protivníka do mnoha šancí v první půli nedostali.

„Soupeř byl silnější na balonu, dobře kombinoval, my jsme ale byli organizovaní a díky poctivému výkonu směrem dozadu jsme domácí nepouštěli do nějakých příležitostí. V první půli snad měli jenom dvě šance, které jsme přestáli. Postupně jsme se dostali i my do hry. Dobře jsme zakombinovali, podrželi míč, ale nebyli jsme nebezpeční směrem nahoru,“ přiznává Vrtělka.

Druhá půle už byla rušnější, na šance a zajímavé momenty bohatší. Ostrava skórovala hned po změně stran, sudí Dudek ale trefu Zálešáka kvůli ofsajdu neuznal.

Ševci odpověděli možností Jiráčka, hrající asistent Zlína ale pálil z voleje vysoko nad.

Bývalý reprezentant pak našel přesným centrem hlavu stopera Němečka, který ale mířil mimo. Baník odpověděl pokusem Zálešáka do tyče.

Šanci Holaně zase zmařil pohotový gólman Dostál. Zkušeného gólmana překonal až v 77. minutě Chukwudi. Mladý Nigerijec z levého rohu pokutového území šťastně přehodil zlínského brankáře a poslal domácí do vedení.

Chukwudi mohl v závěru vedení Baníku ještě pojistit, ale tečovaná rána skončila těsně vedle.

„Ve druhém poločase už převaha Baníku nebyla tak výrazná. Naopak, jsme se dostávali více do hry a vpředu podrželi balon. Bohužel jsme po jednom nepodařeném centru, který zapadl přesně na zadní tyč inkasovali branku a už jsme neměli sílu na to zareagovat,“ posteskl si Vrtělka.

Ostravští mladíci už vedení 1:0 nepustili, ve třetí lize zvítězili potřetí za sebou.

Zlínská juniorka další zápas sehraje příští neděli doma proti Frýdlantu nad Ostravicí. „Nyní potřebujeme dát zase hlavy nahoru. Dobře zregenerovat a nachystat se na další utkání,“ dodal Vrtělka.