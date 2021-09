Náročný trenér důvod porážky viděl právě ve stavu 0:3 po polovině úvodního poločasu. „Takto to vážně nejde. MSFL není soutěž na to, abychom doháněli takové manko. Navíc s naší střeleckou neproduktivitou. V podstatě během 15 minut bylo po zápase," smutnil Matějka.

„Dozadu se chováme nezodpovědně. Vytvoříme hrubé chyby a je po zápase, není k tomu co dodat. Jako tým se chováme absolutně laxně. S takovým přístupem nelze hrát,“ zlobil se hlavní kouč Viktorie Roman Matějka.

Do 10. minuty dva, do 22. tři obdržené góly. S nevydařeným začátkem 8. kola MSFL se na domácím hřišti musely vypořádat Otrokovice, které proti Blansku nakonec prohrály 2:4. O trefy domácích se postarali Jasenský z pokutového kopu a Pančochář.

