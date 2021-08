„Vytvořili jsme si osm čistých gólovek, jen šest z nich ve druhém poločase. Některé z nich byly tisíciprocentní. Byly to šance na tři zápasy. Žádnou z nich jsme však bohužel nevyužili. Naopak jsme udělali dvě chybky. Soupeř však rovněž měl své příležitost," hodnotil utkání hlavní kouč Otrokovic Roman Matějka.

„Je to bezmoc. Pořád jsem přemýšlel nad tím, jak klukům pomoci. V podstatě už ale nemáte jak, když se do šancí dostanou. Herní projev byl dobrý. Máme však nula bodů. Hodně to ubíjí," smutnil 48letý kouč.

Fotbalisté Otrokovic následující sobotu vycestují na půdu jednoho z favoritů soutěže Kroměříže. Matějka věří, že vše se může zvrátit jedním zápasem. „Třeba to tak bude. Dáme gól z ničeho, zápas ubojujeme a vyhrajeme," uzavírá Matějka.

MSFL, 4. kolo

FC Viktoria Otrokovice – FK Frýdek-Místek 0:2 (0:1)

Branky: 43. Barkov, 56. Velner

ŽK: 16. Kiška (OTR), 71. Přikryl F. (OTR), 72. Oulehla (OTR), 77. Pančochář (OTR), 89. Vašulka (OTR), 90+1. Vychodil (OTR) – 45. Raab (FRM), 64. Byrtus (FRM), 77. Barkov (FRM).

ČK: 78. Byrtus (FRM) po 2. ŽK

Rozhodčí: Dudek – Kotala, Šimeček

Diváci: 146

FC Viktoria Otrokovice: Semanko (34. Konečný) – Zapalač, Jasenský (C) (46. Bahounek), Schlehr, Kiška (87. Zedníček), Suchý, Oulehla (75. Vychodil), Mlýnek, Pančochář, Přikryl Š. (46. Vašulka), Přikryl F.

FK Frýdek-Místek: Květon – Vrbka (90+1. Křenek), Velner (C), Neuer, Barkov, Konečný, Vengřinek, Tamajka (54. Blejchař), Raab (90+1. Juříček), Kovařík (90+3. Kováč), Byrtus