„Jsem spokojený s výkonem i výsledkem. Pro nás to bylo na hody krásné utkání. Jsem rád, že jsme po předchozích domácích ztrátách fanoušky zase potěšili. Pochválit musím hráči i rozhodčí. V utkání jsme byli herně lepší, soupeře jsme až na dvě hlavičky Bobčíka k ničemu nepustili. Vyhráli jsme zaslouženě,“ uvedl nadmíru spokojený trenér Uherského Brodu Martin Onda.

Naopak hosté odjížděli do Baťova města zklamaní. Juniorka Fastavu nezvládla ani třetí derby v řadě. Po béčku Slovácka a Viktorii Otrokovice nestačila ani na Uherský Brod.

„Na soupeři bylo vidět, že se na utkání dobře připravil. Šest kluků, kteří v minulosti prošli zlínskou základnou, mělo v domácím dresu velkou motivaci a vyhráli zaslouženě. Naše hráče chválím alespoň za druhý poločas, i když domácí už se více zatáhli a nechali nám prostor,“ uvedl trenér Zlína B Luděk Marcaník.

Ševci dorazili na Orelský stadion bez posil z ligového áčka, proti zkušenějšímu a důraznějšímu krajskému rivalovi neměli nárok.

„Asi je pravda, že mladí hráči Zlína potřebují mít vedle sebe někoho, kdo je usměrní. Na druhé straně vždycky hrajete, co vám soupeř dovolí a my toho Zlínu moc nepovolili,“ říká Onda.

„V žádném případě nechci snižovat náš výkon a říkat, že hosté byli slabí. Vždyť v sestavě měli hráče, kteří trénují s prvním týmem,“ přidává.

Ti ale na protivníka nestačili. „Na jednoduchý fotbal, kdy se nehraje po zemi, ale vzduchem, ještě neumíme reagovat. Dnes jsme opět doplatili na nedůraz v osobních soubojích v obou šestnáctkách, kde jsme byli až příliš hodní. Teprve se učíme, jak se správně v pokutovém území chovat, abychom podobné situace ustáli, zatímco zkušenější soupeř už si umí udělat potřebný prostor a využít toho,“ míní Marcaník.

Žlutomodří se drželi pouze v úvodní půlhodině. „V ní se nám ještě dařila organizace hry, i když směrem dopředu jsme nebezpeční nebyli. Bohužel po první inkasované brance už jsme nezvládali ani defenzivu,“ přiznal zlínský kouč, jehož tým po předchozím prodlouženém centru načal pohodlnou dorážkou do opuštěné brány Gettler.

Tentýž hráč pak naservíroval míč na hlavu Michalce a bylo to 2:0. Vzápětí se po centru Veneného hlavou prosadil Josefík a nebylo co řešit. „Při všech inkasovaných brankách jsme působili hodně naivně. Nebyly to nijak složité situace, zkušenější protivník by si s nimi věděl rady,“ míní Marcaník.

V závěru poločasu ještě hlavičkoval Malenovský zblízka nad.

Domácí nerozhodilo ani zranění kapitána Vrágy. Zkušený zadák totiž po jednom ze soubojů utržil ránu na hlavě a byl o poločase střídaný.

„Měl roztržené obočí, tak jsme ho sundali. Vzadu ale problém nemáme, Lorenc ho bez problémů nahradil. Jenom doufám, že to nebude nic vážného Michal bude moct naskočit už do příštího zápasu,“ přeje si Onda.

Broďané i bez urostlého stopera ve druhé půli v klidu kontrolovali hru i výsledek, který v 70. minutě z penalty navýšil Michalec. Domácí mohli vyhrát ještě výraznějším rozdílem, ale trefu Josefíka sudí Drozdy neuznal kvůli ofsajdu.

Hosté se ve druhé půli prezentovali odvážnějším výkonem, Bobčík ale ani svoji druhou příležitost neproměnil, takže Zlíňané vyšli střelecky i bodově naprázdno.

Už v pátek hostí béčko Fastavu na Letné rezervu Sigmy Olomouc. Uherský Brod jede do Nového Města na Moravě, kde vyzve Vrchovinu.

MSFL, 10. kolo -

ČSK Uherský Brod – FC Fastav Zlín B 4:0 (3:0)

Branky: 39. a 70. z penalty Michalec, 29. Gettler, 44. Josefík

Rozhodčí: Drozdy – Tomanec, Mrázek (Sedláček)

Žluté karty: Jura, Pobořil (oba Zlín B)

Diváci: 426

Uherský Brod: Jícha – Flasar (71. Švrček), Vrága (46. Lorenc), Pavlíček, Košák - Michalec (71. Mančík), Venený, Nevařil (77. Šmatelka), Malenovský (85. Zámečník), Gettler – Josefík. Trenér: Onda.

Zlín B: Bachůrek – Němeček, Jura (69. Chrudina), Slovák (77. Mach), Kulíšek (59. Lehký), Pafka, Mlýnek, Bobčík, Uhřík, Strachoň (59. Číž), Pobořil (77. Novák). Trenér: Marcaník.