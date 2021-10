Rezerva Fastavu bod brala, neboť krátce předtím neproměnil hostující Spáčil mířil z pokutového kopu. Ruská ruleta na Letné vítěze neměla. „Za bod musíme být rádi,“ ví zlínský trenér Luděk Marcaník, který počínání hlavního arbitra nechápal.

„Byl tam jeden penaltový zákrok, který se nepískl. Jinak penalta nebyla ani jedna,“ je přesvědčený.

Podle něj by se utkání mělo vést jiným způsobem. „Za mě je to velký zásah do zápasu. Pak jsem všichni rozčílení, protože si to nerozdáváme se soupeři, ale s jinými vlivy, na které musíme reagovat. To není dobře pro fotbal,“ prohlásil.

Hlavně konec byl infarktový, bláznivý. Hanáci mohli duel v 88. minutě definitivně rozhodnout, překlopit na svoji stranu.

Sudí Ogrodník totiž nepochopitelně po zákroku brankáře Rakovana na Grečmala ukázal na bílý puntík. Přitom zkušený zlínský gólman evidentně vypíchl hostujícímu útočníkovi míč čistě.

Spravedlnost ovšem nebyla slepá. Spáčil předcházející zaváhání kapitána Pafky na polovině hřiště nepotrestal, z penalty mířil těsně vedle.

Hosté byli krutě potrestáni. A znovu po pokutovém kopu. To se zase divili Olomoučtí. Jejich obránce Galus v šestnáctce fauloval Kulíška a zkušený arbitr opět pískal.

Domácí útočník Bobčík pobídku využil a chladnokrevně srovnal na 2:2.

Zlíňané byli za remízu rádi. Hlavně po první půli ji brali všemi deseti. „Asi třicet minut jsme byli pod tlakem. Jenom díky zkušeným hráčům, jako jsou Rakovan a Matejov, jsme to ustáli. Kluci nám pomohli, hru nám zklidnili,“ chválil mazáky Marcaník.

Jeho tým musel dotahovat, od 36. minuty prohrával. První penaltu nařízenou za faul Slováka bezpečně proměnil Galus.

Dobře hrající Olomouc, které sudí Ogrodník ještě předtím upřel branku za údajný útočný faul, ale přibrzdilo vyloučení Grygara, jenž fauloval unikajícího Hellebranda. „Zasloužená červená,“ míní Marcaník.

Hosté šli brzy do deseti a ve druhé půli se spíše bránili. Vyrovnání zařídil umístěnou střelu k tyči Hellebrand.

Ševci mohli výsledek otočit, ale další rána skončila vedle. Sigma nepříjemnou chvíli přečkala a v 65. minutě si vzal vedení zpět. Prosadil se Zifčák.

Hanáci v divokém závěru o náskok přišli, po cestě domů si museli drbat hlavu.

Zlíňané po čtyřech porážkách v řadě brali alespoň bod, navíc před vlastním publikem neměli. „Zápas měl slušné parametry, na třetí ligu to mělo dobrou úroveň,“ pochvaloval si Marcaník.

Jen škoda, že po souboji dvou juniorek až příliš mluvilo o verdiktech rozhodčích.

MSFL, 11. kolo -

FC Fastav Zlín B – SK Sigma Olomouc B 2:2 (0:1)

Branky: 55. J. Hellebrand, 90. Bobčík z penalty - 36. Galus z penalty, 65. Zifčák

Rozhodčí: Ogrodník – Benenek, Mankovecký (Mudra)

Žluté karty: Kulíšek – Kotouč, Galus

Červená karta: 38. Grygar (Olomouc B)

Diváci: 121

Zlín B: Rakovan – Pafka, Němeček, Slovák, Matejov (76. Číž) – Hrdlička, Kulíšek, Mlýnek (80. Strachoň), Hellebrand (76. Uhřík), Nečas – Bobčík. Trenér: Marcaník.

Olomouc B: Stejskal – Slavíček, Kotouč, Hubník, Galus – Zahradníček (78. Beňa), Grygar, Langer, Spáčil - Zifčák, Piňa (25. Grečmal). Trenér: Chromý.