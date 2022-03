„Po většinu utkání jsme diktovali tempo hry, vytvářeli jsme si brankové příležitosti, a kdybychom jednu z nich proměnili, bereme plný počet bodů. Nicméně i remíza je povzbuzením do další části soutěže a potvrzením, že výsledky ze hřišť soupeřů v zimní přípravě nebyly dílem náhody,“ přidal.

MSFL, 18. kolo

SFK VRCHOVINA – FC FASTAV ZLÍN B 0:0. Rozhodčí: Nápravník - Denev, Rygl (Šišma). Žluté karty: Batelka, Matulka, Duda – Pafka, V. Mlýnek. Diváci: 145. Nové Město na Moravě: Šmída – Batelka, Trojánek, Smetana – Hekerle (79. Švanda), Michal, Svoboda, Duda, Novotný – Duba, Matulka. Zlín B: Bachůrek – Pafka, Němeček, Jura, Slovák - V. Mlýnek, Uhřík, Chrudina, M. Mlýnek, Nečas - Bobčík.

Žlutomodří opravdu tahali za delší konec. Martin Mlýnek ale nebyl v zakončení stejně jako později Nečas přesný.

Domácí zahrozili jenom v závěru úvodní dvacetiminutovky. Z dobrých dvaceti metrů napřáhl Novotný a jeho bomba skončila na břevnu branky hostů. Míč do prázdné branky pohotově dorazil Matulka, jenže se nacházel v ofsajdovém postavení, gól proto nemohl platit.

Po změně stran postupně převzali iniciativu hráči Vrchoviny. Z jejich mírné převahy ovšem vyplynula jen řada standardních situací, pořádná šance však k vidění nebyla.

Zlíňané měli blíže k výhře, ale Nečas neproměnil ani svoji šanci ve druhé půli a výhru na hostující stranu nestrhl po standardní situaci ani zakončující Uhřík.

„Kluci hráli velmi dobře směrem do obrany, dařila se nám organizace hry a z rychlých kontrů jsme dokázali neustále hrozit. Škoda jen neproměněných šancí, pak by šel náš výkon ještě nahoru. Měli jsme totiž k dispozici pouze naše kmenové hráče z juniorky a na střídačce dorostence z kategorie U18, takže jakýkoliv gól by nám hodně pomohl. Kluci na hřišti přesto hráli natolik dobře, že jsme do sestavy vůbec sahat nemuseli. Na úvod jara to bylo velmi solidní,“ dodal Marcaník.

Zklamaní nebyli ani domácí. „Samozřejmě jsme chtěli vyhrát, ale nevyšlo to. Nemohu však říci, že bych byl zklamaný. Soupeř byl kvalitní, měl některé dobré příležitosti, s bodem musíme být spokojení,“ uznal kouč Vrchoviny Pavel Procházka.