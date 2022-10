Trenér Hanáků Bronislav Červenka ale chválil celé mužstvo. „Pro mě je to opravdu hrozně důležitá výhra, kterou kluci museli vydřít. Za to jim patří velký dík,“ prohlásil hostující kouč. „V Otrokovicích jsme vyhráli po dlouhé době. Bylo to opravdu velmi náročné utkání. Soupeř s námi hrál naprosto vyrovnaný fotbal,“ říká.

Zatímco fotbalisté Kroměříže juchali a slavili další cenný venkovní triumf, soupeř odcházel ze hřiště se sklopenými hlavami, zlomený.

MSFL, 10. kolo -

SK KVÍTKOVICE – SK HANÁCKÁ SLAVIA KROMĚŘÍŽ 1:4 (0:1)

Branky: 50. Daniel Rapavý - 87. a 90. z penalty Šimon Chwaszcz, 29. Tomáš Matoušek, 76. Michal Cupák. Rozhodčí: Proske - Dudek, Dedek (Peřina). Žluté karty: Kuběna, Dziuba, Rapavý – Tiahlo, Vyhlíd. Diváci: 330.

Kvítkovice: Semanko – Kuběna (78. Jakubowicz), Bala (89. Cupal), Vychodil, Kiška (76. Chovan), Dziuba, Pernatskyj, Gerža, Waclawik, Guzik, Rapavý. Trenér: Zapalač.

Kroměříž: Dostál – Zavadil, Tiahlo, Cupák, Houser (72. Červenka), Sedlák (81. Surynek), Matoušek, Jeleček, Vyhlíd (52. Plecitý), Chwaszcz, Jambor (52. Machálek). Trenér: B. Červenka.

Takto prohrát si absolutně nezasloužil. Domácí dlouho sahali po všech bodech, nakonec nemají nic.

„Pro nás je to krutý výsledek,“ vydechl zklamaně kvítkovický trenér Petr Zapalač.

Porážka 1:4 jej mrzela hlavně kvůli snaživým svěřencům, kteří derby odmakali, ale odměnění za tvrdou lopotu nebyli. „Hráli jsme dobře, byli jsme nebezpeční a myslím, že jsme měli i více gólových šancí. S předvedenou hrou do druhého inkasovaného gólu jsem byl opravdu spokojený,“ uvedl Zapalač.

Jeho tým na rozdíl od předcházejících duelů s Kroměříží jenom nebránil a nebojoval, tentokrát přidal i nadstavbu v ofenzivě, favoritovi zle zatápěl. „Víme, že Kroměříž to hraje velice zkušeně. Neblázní, na své šanci si trpělivě čeká. My ale máme taky svoji kvalitu, takže jsme nechtěli jenom betonovat. Naopak, jsme chtěli ukázat, že umíme hrát fotbal,“ říká Zapalač.

Klíčové chvíle pátečního souboje přišly až po hodině hry za nerozhodného stavu 1:1.

V 70. minutě šel sám na gólmana Semanka hostující záložník Cupák, ale míč skončil jen na tyči. Na druhé straně tutovku Rapavého parádním zákrokem nohou zmařil pohotový brankář Dostál. „Byl to fantastický zákrok. Kdybychom dali na 2:1, tak bychom střetnutí zvládli,“ míní Zapalač.

A vzápětí přišel na druhé straně další únik Cupáka, který už se nemýlil. Po jeho umístěné střele k tyči bylo hotovo.

„Rozhodující byl druhý gól. Po něm jsme se definitivně uklidnili a dotáhli zápas do vítězného konce,“ oddechl si Červenka.

Snaživého protivníka na konci dorazil dorážkou a proměněnou penaltou Chwaszcz.

Záložník Kroměříže Martin Sedlák po zápase s Kvítkovicemi

Zdroj: Libor Kopl

Kdo zápas ale viděl, dobře ví, že konečné skóre vůbec neodpovídá průběhu.

První půle byla vyrovnaná, domácí dokonce byli nebezpečnější. „Hru oběma týmům komplikoval terén. Balon na něm hodně skákal, těžko se krotil. I proto byla naše hra pomalá. Pár akcí se sice podařilo, ale celkově to nebylo ono. I tak jsme ale první poločas zvládli velice dobře,“ pronesl Červenka.

Jeho tým šel do vedení po akci Cupáka, který sice vyloženou příležitost neproměnil, ale nahrál osamocenému Matouškovi a ten zblízka uklidil balon do sítě.

Jiné možnosti Hanácká Slavia v úvodní části neměla. Kvítkovice byly živější, důraznější, hrozily prostě víc.

Rapavý ale hlavičkoval těsně vedle a rána Kišky šla do boční sítě. Pokus Guzika zase vyrazil Dostál, jenž si poradil i s dorážkou Kuběny po standardní situaci.

Domácí se prosadili až po změně stran. V 51. minutě po rohovém kopu hlavou zatloukl balon do sítě Rapavý.

„Vstup do druhé půle byl od nás zase velmi špatný. Už se nám to stalo s Velkým Meziříčím. Opět jsme byli ospalí, pomalí a u všeho pozdě. Nechali jsme soupeř kopat spoustu standardek, které Kvítkovice. Jejich nápor vyústil v zasloužené vyrovnání,“ uvedl Červenka.

Hanáci se po obdržené brance probrali, více se tlačili do zakončení. Ránu Sedláka zblokoval domácí obránce, střídající Plecitý dorážel vysoko nad a střelu Cupáka bravurně vytěsnil Semanko.

Rozhodnutí padlo čtvrt hodiny před koncem, závěr už byl jednostranný.