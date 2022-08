MSFL, předehrávka 2. kola -

SK KVÍTKOVICE – ČSK UHERSKÝ BROD 3:1 (2:0)

Branky: 22. Matyáš Blahuta, 40. Patrik Gerža, 89. Daniel Rapavý - 83. Adam Tkadlec. Rozhodčí: Daniel - Cieslar, Malimánek (Volf). Žluté karty: Vychodil – Nemrava, Švrček, Gettler. Diváci: 262.

Kvítkovice: Semanko – Vychodil Suchý, Pernatskyi, Kuběna – Bala, Blahuta, Rapavý, Gerža (89. Guzik), Kiška (82. Šidlík) – Dziuba. Trenér: Zapalač.

Uherský Brod: Nemrava – Flasar, Tkadlec, Lorenc, Švrček (72. Sedláček) – Strachoň (72. Zámečník), Venený (59. Leskovjan), Nevařil, M. Michalec (59. Gettler) – J. Michalec (46. Šmatelka) - Josefík. Trenér: Pazdera.

„ Spokojený jsem s výkonem i výsledkem. Kluky musím pochválit, jak utkání zvládli. Všichni hráči, kteří šli do zápasu, plnili taktické pokyny. Byli jsme fotbalovější, více na míči, vzadu organizovanější,“ uvedl kvítkovický trenér Petr Zapalač.

Hostům naopak k dalším bodům nepomohla ani přesná hlavička stopera Tkadlece po standardní situaci.

„Zatímco první půle z naší strany ještě snesla nějaké měřítko, ve druhém poločase už jsme byli špatní. Soupeř tomu dal víc a my jsme na otočení výsledku neměli,“ uznal hostující trenér Lukáš Pazdera.

„Vpředu nám chyběl půlkrok, rychlejší řešení, myšlenka. V klíčových chvílích jsme se prostě špatně rozhodovali. Za druhou půli jsme si tady nezasloužili bodovat,“ přidává někdejší ligový obránce.

Otrokovickému celku k první letošní třetiligové výhře pomohl i obránce Jan Kuběna. Bývalý obránce Baníku Ostrava či Valašského Meziříčí, který se stal osmou letní posilou Kvítkovic, absolvoval v novém týmu jediný trénink, na levé straně obrany si přesto počínal skvěle a dokonce zařídil penaltu.

„Někteří kluci jsou zranění. Nevíme, jestli do sezony vůbec nastoupí. Honza Kuběna šel do zápasu místo Patrika Chovana, jenž hrál výborně, ale zranil se. Má natažené vazy v koleně. Honza jej ale zastoupil velmi dobře. I když to byl takový risk, hodili jsme ho do vody. Jsme rádi, že to vyšlo,“ chválil Zapalač debutanta.

V prvním poločase ale měli hlavní roli jiní borci. Sympatickou útočnou aktivitu Broďanů otupily střely Blahuty a Gerži. První rána doprostřed brány před Nemravou, který udělal kličku do protisměru, zaplavala, posila ze Vsetína zase zaskočila bývalého ligového gólmana přízemní ranou k tyči.

Dnes začíná předprodej na zápas s AIK Stockholm. Vstupné je 500 korun

Podle fanoušků šly obě střely chytat, Pazdera ale svěřenci vinu nedával. „Pokud nebudou chyby, nebudu padat góly,“ poznamenal.

Kouč ČSK přesto souhlasil s tím, že góly z první půle určily ráz utkání. „Od nich se všechno odvíjelo,“ přitakává. „I když jsme pozorně bránili a hráli vzadu dobře v bloku, soupeř to dvakrát z dálky hezky trefil,“ přidal.

Domácí si kromě gólových střel nic jiného nevypracovali. „Brod nás dobře presoval, hodně zhušťoval střed, kterým jsme nemohli chodit, takže jsme to chtěli zkoušet z dálky. Jsem rád, že to vyšlo,“ radoval se Zapalač.

Zdroj: Libor Kopl

Slovácký celek se v úvodní části více tlačil do zakončení, žádnou šanci ke skórování si nevypracoval. Stejné to bylo i po změně stran.

Kvítkovice mohly duel po změně stran několikrát rozhodnout, ale jejich kapitán Pernatskyi neproměnil penaltu nařízenou za faul Nemravy na Kuběnu, který pak selhal v další tutovce.

Broďané utkání na chvíli zdramatizovali. Po nákopu z poloviny hřiště se hlavou prosadil stoper Tkadlec.

„Věděli jsme, že soupeř má silné standardky, které opravdu umí zahrávat. I když jsme se na ně celý týden připravovali, stejně jsme z ní inkasovali branku. Trošku jsme pak znervózněli, ale naštěstí jsme přidali třetí gól a bylo hotovo,“ dodal Zapalač.

Svědík po poháru zase protočí sestavu, v Budějovicích počítá i s Mihálikem

Naděje hostů na bodový zisk rázně utnul v 89. minutě Rapavý, jenž po standardní situaci těžil z práce důrazného Suchého a pohotovou dorážkou upravil na konečných 3:1.

Krajští rivalové tak jsou po dvou kolech na třech bodech. Fotbalisté Uherského Brodu sehrají další soutěžní zápas již v úterý, kdy na Orelském stadionu vyzvou v rámci 1. kola MOL Cup druholigový Vyškov.

„Fotbal děláme proto, abychom hráli zápasy a ne trénovali. Bude to pro nás zajímavá konfrontace s druhou ligou. Na utkání se těšíme, pokusíme se postoupit,“ slibuje Pazdera.

Kvítkovice čeká ve středu pohárový souboj s Vítkovicemi. Duel se hraje na hřišti v Markvartovicích.