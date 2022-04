„Pro nás to byl hrozně důležitý zápas, protože Zlín je v tabulce těsně před námi, taky bojuje o záchranu. Víme, že béčka ligových týmů jsou hrozně nepříjemné. Jsou to mladí, běhaví a rychlostně velmi dobře vybavení kluci, kteří se chtějí ukázat, aby se dostali do prvního mužstva. Věděli jsme, co nás čeká. Kladli jsme důraz na to, že jsme dalo zkušenější, vyspělejší. Chtěli jsme využít toho, že věkový průměr soupeře byl kolem dvaadvaceti let. Kluci to pochopili, hráli důrazně, agresivně, blízko soupeři, kterému nedovolili hrát. I díky tomu jsme vyhráli,“ prohlásil bývalý hráč obránce Ostravy, Opavy, Znojma či Žižkova.

MSFL, 25. kolo -

FC Viktoria Otrokovice – FC Fastav Zlín B 2:0 (1:0)

Branky: 45+2. Jiří Kiška, 55. Matěj Fiala. Rozhodčí: Slabý - Pospíšil, Silný (Peřinka). Žluté karty: Suchý – V. Mlýnek, Číž, Mach. Diváci: 180.

Otrokovice: Konečný – Prokaj, Pernatskyi, Dekleva, Zedníček (31. Přikryl) - Putyera, Suchý, Chovan (55. Fiala), Kiška, Vychodil – Vintr (89. Simr). Trenér: Zapalač.

Zlín B: Dostál – Pafka, Kulíšek, Slovák, Nečas (84. Chrudina) – Hrdlička (77. Jura), Pobořil, V. Mlýnek (57. Valenta), Číž (84. Mach) – Bobčík – Chwaszcz. Trenér: Marcaník.

Otrokovice převzal v pondělí po odvolaném kolegovi Žižkovi. „Takto se rozhodlo vedení. Trenér se hledá, já jsem jenom záskok,“ tvrdí Zapalač. Zatím neví, jak dlouho zůstane u mančaftu a zda dokončí letošní sezonu.

„Uvidíme, jak to bude dál fungovat. Všechno záleží na výsledcích a na tom, jak se majitel domluví s novými trenéry,“ ví dobře.

Pokud ale i v dalších kolech naváže na sobotní triumf, může být v klidu. Zato Zlíňané nemohou být rozhodně v klidu.

Mladí ševci podruhé za sebou vyšli střelecky i bodově naprázdno, herně v Otrokovicích nijak nezářili a i proto stále nemají jistou záchranu MSFL.

„Problém to je, ale před námi je ještě osm zápasů. Ve hře je spousta bodů. Já jsem ten poslední, který by panikařil. Kluci jsou šikovní, ale derby prostě nezvládají,“ říká trenér juniorky Fastavu Luděk Marcaník.

Hosté si derby prohráli na konci první půle. Nejprve za bezbrankového stavu neuspěl ve vyložené pozici dorážející Hrdlička, aby na druhé straně z následné akce domácí Kiška otevřel skóre, když po centru Vintra překonal gólmana Dostála.

„Tyto situace rozhodují. Musíme je zvládat. Kluci, kteří trénují každý den, by měli tyhle šance dávat. Tohle je neodpustitelné,“ zlobil se Marcaník.

Stoper Fastavu Kulíšek, který v rozhodující chvíli uklouzl, už nedokázal odvrátit míč do bezpečí. „Všichni viděli, že jsme měli dát gól a v poločase vyhrávat, místo toho jsme šli do kabiny po neuvěřitelných kiksech s jednobrankovým mankem,“ kroutil hlavou Marcaník.

„Byl to zlom prvního poločasu,“ souhlasil Zapalač. „Za nepříznivého stavu by to pro nás bylo těžší. Muselo bychom to otevřít, jít do plných. Takto se hra otočila. Ale my jsme nechtěli jenom betonovat. Naopak, chtěli jsme hrát aktivně, protože jsme věděli, že se tam nějaké okénko najde a vyšlo to,“ radoval se domácí kouč.

Kiška pak po změně stran asistoval při druhém gólu střídajícího Fialy, jenž byl v té chvíli na hrací ploše jen pár desítek sekund, přesto míč zblízka uklidil za Dostála.

Za stavu 2:0 už bylo hotovo. „I když jsme měli nějakou herní převahu, do zakončení jsme se nedostali. Zkušený tým si to pohlídal,“ uznal Marcaník.

Jinak toho k vidění moc nebylo. Rozruch v první půle přineslo jenom zranění domácího beka Zedníčka, jenž po střetu s Hrdličkou opustil hřiště na nosítkách a musel střídat.

Šancí bylo minimum. Vintr z úhlu Dostála nepropálil a Kiška v dobré pozici střílel vedle.

Po změně stran to z dálky zkoušel Bobčík. Vintrův chytrý dalekonosný pokus zase skončil na tyči.

Fotbalisté Otrokovic jsou po výhře 2:0 čtrnáctí, béčko Zlína zůstává dvanácté.